Boeing 737 екстрено приземлився в аеропорту "‎Внуково"‎.

Літак авіакомпанії Utair, який летів з Санкт-Петербурга до Самарканду, екстрено сів у Москві. Сталося це через несправність стабілізатора правого двигуна.

Про інцидент повідомляє видання Astra. У Росії заявили, що посадка пройшла у штатному режимі, постраждалих немає. Також повідомлялося про підготовку резервного літака для продовження рейсу.

Варто зазначити, що цей інцидент став вже третьою аварійною посадкою російських літаків за останній тиждень. Так, 3 січня 2025 року літак авіакомпанії "‎Уральські авіалінії"‎, який прямував з Шарм-еш-Шейха до Єкатеринбурга, здійснив екстрену посадку в Єгипті через відмову двигуна.

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2 січня схожа проблема призвела до екстреної посадки літака російської авіакомпанії NordStar у Волгограді. Як повідомлялося, лайнер виконував рейс до Єкатеринбурга.

Санкції б’ють по російських літаках

З початком повномасштабної війни і запровадженням санкцій російські перевізники почали стикатись із великими труднощами в обслуговуванні літаків.

Росія була вимушена "припаркувати" понад половину всього авіапарку літаків Airbus A320neo і А321neo. Головною проблемою став стан двигунів – через західні обмеження перевізники змушені економити ресурс агрегатів.

А влітку стало відомо, що з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних літаків у парку 13 найбільших російських авіаперевізників скоротилася на 3%, до 693 повітряних бортів.

На думку експертів, російська авіапромисловість не встигне замінити західні літаки, які повинні вивести з експлуатації до 2030 року. Як нещодавно стало відомо, після початку повномасштабної війни російська "‎Об'єднана авіабудівна корпорація"‎ побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала.

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