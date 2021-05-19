До 2050 року світ збирається перейти на електроенергію, і це підвищує геополітичні ставки.

48 років тому ОПЕК вигадав енергетичну зброю у формі ембарго на постачання нафти. Ця зброя створювала дефіцит в США і інших країнах, який ще довго впливав на глобальну політику й економіку.

Тепер світ намагається перевести на електроенергію все: від зв'язку до транспорту й виробництва. Тож цілком можливо, що відключення електропостачання стане новою енергетичною зброєю, - пише на сторінках Wall Street Journal професор Школи Флетчера в Університеті Тафта Емі Маєрс Джефф. На її думку, вже були випадки, які дають зрозуміти, якими будуть сучасні геополітичні конфлікти у все більш електрифікованому світі.

Читайте такожФахівці попереджають про зростання кількості кібератак на держустановиВ кінці 2015 року хакери зламали інформаційні мережі компанії, яка займається електропостачанням в Україні. Вони змогли віддалено вимкнути 30 підстанцій, залишивши кілька тисяч людей без енергії на кілька годин. Цей інцидент ненадовго потрапив у заголовки. Його називали першою відомою кібератакою проти електромереж. Після схожої атаки в Києві у 2016 році тогочасний президент Петро Порошенко звинуватив Росію у початку кібервійни проти України.

Згідно з прогнозами Міжнародної агенції з відновлюваних джерел енергії, до 2050 року більше половини енергії в світі буде припадати на електрику. Тож відключення від електропостачання потенційно може стати зброєю. Ми живемо в світі "розумних" пристроїв й так званого "інтернету речей". Останнє з них - це фізичні об'єкти з вбудованими сенсорами й програмним забезпеченням, здатні обмінюватися даними один з одним й іншими системами через інтернет, щоб здійснювати автономні дії. Все це розширює поле для хакерських атак.

Особливо тривожать системи наглядового контролю й збору даних, які називають SCADA-системами. Їх дедалі частіше використовують для віддаленого моніторингу й контролю промислової інфраструктури включно з електромережами. Хакерське проникнення в такі системи може бути надзвичайно небезпечним.

Джефф нагадує про нещодавню атаку на транспортний трубопровід Colonial Pipeline, через який в США транспортують пальне вздовж східного узбережжя. На такому тлі країнам доведеться більше зосередитися на тому, як не дозволити кіберпорушникам проникнути в їхню енергетичну інфраструктуру. Одним зі способів буде збільшити інвестування в технології й дослідження, щоб скоротити уразливість до атак. Але ключова небезпека полягає в тому, що без дипломатичних зусиль, націлених запобігти використанню кіберінструментів проти мирного населення, країни можуть вступити в свого роду хакерську "гонку озброєнь". В такому разі сторони будуть робити ставку на те, що здатність відплатити тією ж монетою відіб'є бажання у ворога влаштувати атаку з вимкнення електромереж.

Читайте такожBusiness Insider: Пентагон умисне "тролить" хакерів Росії карикатурами про нихВ 1970-х роках Держсекретар Генрі Кіссінджер запропонував союзникам США створити великий стратегічний запас нафти, щоб ніхто не міг використати блокування поставок нафти як геополітичний важіль впливу. Ці зусилля успішно скоротили влив нафтових держав. Тепер країнам потрібно подумати, як повторити цей ефект в електрифікованому світі.

Вашингтон, наприклад, міг б доручити Інженерним військам армії США створити запаси обладнання для побудови мікро- і міні-електромереж на сонячній енергії, а також акумуляторні сховища. Це дозволило б їм швидко розгортати аварійні системи забезпечення для критично важливої інфраструктури у випадку атаки. Tesla вже зробила щось подібне у Пуерто-Ріко після урагану Марія. Компанія встановила обладнання для відновлення електропостачання для лікарень на острові. Інший сценарій - законсервувати старі системи електрогенерації на основі викопного палива так, щоб їх можна було знову запустити в якості резервних.

Читайте такожНорвегія звинуватила Росію в кібератаці на парламент в ОслоУ Кремнієвій долині компанії все частіше будують закриті системи на основі відновлюваних джерел, які можна було б від'єднати від загальної електромережі в проблемні часи. Таким чином, ці системи будуть живити жадібні до енергії дата-центри. Цілком можливо, це стане новим стандартом для певних видів бізнесу. Вже зараз мережі продовольчих товарів у кліматично чутливих регіонах, таких як Г'юстон, теж будують такі системи.

Як і у випадку нафти, перетворення електроенергії на зброю спрацює лише за умови, що уряди й компанії будуть не підготовлені. Оскільки світ переходить в цифрову еру, здатність захистити свою енергію буде новим аргументом переваги однієї держави над іншими.

Кібератака проти Colonial Pipeline: що сталося

Через кібератаку на трубопровід Вашингтон був змушений оголосити надзвичайний стан, що передбачає, зокрема, відновлення транспортування палива шляхом залучення кораблів.

Трубопровід Colonial Pipeline забезпечує транспортування 2,5 мільйона барелів палива щодня, що складає 45% від усіх поставок дизелю, бензину й авіакеросину на Східному узбережжі.

В масштабній кібератаці Вашингтон звинуватив російську групу DarkSide, яка використовувала для цього програми-вимагачі.

Експерти стверджують, що через цей випадок ціни на паливо, ймовірно, зростуть на 2-3%, але наслідки будуть гіршими, якщо процес відновлення займе більше часу.

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Переклад: Лесь Димань