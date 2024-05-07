Україна ніколи не пропонувала Молдові "вирішити" силовим шляхом проблему із бунтівним регіоном Придністров’я. Про це заявила президентка країни Мая Санду в інтерв’ю російському опозиційному блогеру Юрію Дудю.
"Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв – те, що ми читали, що деякі люди говорили у засобах масової інформації… Але офіційно – кажу з повною відповідальністю – таких пропозицій не було. І неофіційно теж. Від офіційних осіб не було такої пропозиції", – заявила Санду на відповідне запитання.
Вона наголосила, що для Кишинева прийнятним є лише мирний шлях вирішення проблеми придністровського конфлікту.
"Військовим шляхом – ми не погодимося на це", – заявила президентка Молдови.
Ситуація довкола Придністров’я
Як писав УНІАН, наприкінці лютого самопроголошена "влада" молдавського бунтівного регіону Придністров'я звернулася до Росії по "захист" від Молдови. Самопроголошена "республіка" звинувачує Молдову в економічній блокаді та геноциді населення.
Після цього на території Придністров’я сталося кілька інцидентів із нападами на військові об’єкти сепаратистів.