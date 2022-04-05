Генерал додав, що з початком російського вторгнення в Україну з Москви стала доноситися дуже провокаційна риторика щодо рівня боєготовності ядерних сил Росії.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі заявив, що ймовірність великого конфлікту між великими державами зростає.

Як пише РБК-Україна з посиланням на слова Марка Міллі, генерал додав, що ядерна риторика Росії стала "дуже провокаційною".

"Ми вступаємо в світ, який стає все більш нестабільним, і ймовірність великого міжнародного конфлікту між великими державами зростає, а не зменшується", - сказав Міллі.

Генерал додав, що з початком російського вторгнення в Україну з Москви стала доноситися дуже провокаційна риторика щодо рівня боєготовності ядерних сил Росії.

Нагадаємо, наприкінці лютого Володимир Путін дав команду перевести ядерні сили Росії в особливий режим несення бойового чергування.

Зазначимо, пізніше в Кремлі назвали умову, за якої Росія готова застосувати ядерну зброю.

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