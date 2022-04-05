Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі заявив, що ймовірність великого конфлікту між великими державами зростає.
Як пише РБК-Україна з посиланням на слова Марка Міллі, генерал додав, що ядерна риторика Росії стала "дуже провокаційною".
"Ми вступаємо в світ, який стає все більш нестабільним, і ймовірність великого міжнародного конфлікту між великими державами зростає, а не зменшується", - сказав Міллі.
Генерал додав, що з початком російського вторгнення в Україну з Москви стала доноситися дуже провокаційна риторика щодо рівня боєготовності ядерних сил Росії.
Нагадаємо, наприкінці лютого Володимир Путін дав команду перевести ядерні сили Росії в особливий режим несення бойового чергування.
Зазначимо, пізніше в Кремлі назвали умову, за якої Росія готова застосувати ядерну зброю.