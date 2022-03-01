Джен Псакі також заявила, що США не планують оголошувати повітряний простір України безпольотною зоною.

У США аналізують наказ президента РФ Володимира Путіна про приведення ядерних сил Росії в спеціальний режим бойового чергування.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу заявила, що в США аналізують наказ Путіна, повідомляє "Голос Америки".

"Ми вважаємо, що подібна провокаційна риторика щодо ядерної зброї небезпечна, збільшує ризик прорахунку, її слід уникати, і ми не будемо їй потурати. Ми аналізуємо наказ президента Путіна і в даний час не бачимо причин для зміни наших власних рівнів готовності ядерних сил. Важливо пам'ятати, що протягом останніх декількох місяців і років, коли у нас були серйозні розбіжності з Росією з цілого ряду питань, Росія і США давно погодилися з тим, що застосування ядерної зброї матиме руйнівні наслідки і багато разів заявляли, в тому числі раніше цього року, що ядерну війну не можна виграти і її ніколи не можна вести", - сказала Псакі.

Також вона заявила, що США продовжують надавати Україні підтримку.

"Сполучені Штати є найбільшим постачальником допомоги Україні, і президент Байден за останній рік надав Україні більше безпекової допомоги, ніж будь-коли в історії США", - зазначила Псакі.

Вона додала, що США працюють над тим, щоб прискорити постачання в рамках останнього пакету допомоги, затвердженого президентом Байденом.

"Ми очікуємо, що обладнання з цього пакету почне надходити протягом наступних кількох днів. Таким чином, загальна вартість систем безпеки, схвалених нами для України, за останній рік становила 1 мільярд доларів", – підкреслила вона.

Разом з тим, за словами представника Білого дому, США поки ще не запровадили санкції проти енергетичного ринку Росії, але така можливість розглядається.

"Ми не зробили жодних кроків у питанні санкцій в енергетичному секторі, почасти тому, що зважуємо такий крок. Це не означає, що вони не обговорюються. Вони розглядаються, але європейці, наприклад, дуже стурбовані подальшим стрибком цін. Так, ціни зросли на 335% за останній рік і на 26% за останні п'ять днів. Нам потрібно зважити всі фактори, коли ми розглядаємо можливість прийняття додаткових кроків", - сказала Псакі.

Прес-секретар Білого дому також заявила, що США не планують оголошувати повітряний простір України безпольотною зоною.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що не збирається посилати війська США для ведення війни з Росією. Для створення забороненої для польотів зони буде потрібно розгортання Збройних сил США для забезпечення її дотримання, що буде потенційно прямим конфліктом і потенційною війною з Росією, частиною чого ми не хочемо бути", – заявила Псакі.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого президент Росії Володимир Путін наказав перевести стратегічні сили стримування Збройних сил РФ в "особливий режим бойового чергування".

До сил стримування відносяться, зокрема, стратегічні ядерні сили.