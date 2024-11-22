Самопризначений президент упевнений, що ярлик диктатора на нього навішують американці.

Цієї зими в Білорусі знову можуть спалахнути протести у зв'язку з новими президентськими виборами. Якщо це станеться, влада відключить інтернет у країні. Про це заявив самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі зі студентами.

За словами диктатора, його усунення від влади внаслідок протестів 2020 року нібито могло призвести до війни. Лукашенко впевнений, що тоді народ Білорусі масово виходив на вулиці за вказівкою з Польщі, а війська НАТО "були заряджені" на те, щоби вторгнутися в країну.

"Я розумів, до чого ми можемо прийти. У нас була б війна гірша, ніж в Україні. У нас би це було, було б жорсткіше. Вони (війська НАТО) висунулися б до Смоленська. Відповідь яка? Як би відреагувала Росія? Почалася б війна, знову на нашій території", - заявив Лукашенко.

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Диктатор припустив, що чергові вибори президента Білорусі, які призначені на 26 січня 2025 року, знову можуть спровокувати протести.

"Якщо це повториться, відключимо інтернет взагалі", - сказав він.

Водночас Лукашенко запевнив, що в Білорусі немає жодної диктатури.

"Нікому ви не вірте. Ніякої диктатури в країні немає і бути не може. Тому що, для того, щоб бути диктатором, у тебе повинні бути важелі диктатури. Ну а які в мене важелі диктатури? Це америкоси придумали - "диктатор, диктатор", - заявив він.

Інші нещодавні заяви Лукашенка

Як писав УНІАН, раніше Лукашенко негативно висловився про перспективи обрання жінки на пост президента Білорусі. На його думку, жінку "не можна обтяжувати" такими повноваженнями, тому країною мають керувати "мужики".

Також Лукашенко пообіцяв домагатися Нобелівської премії миру для Дональда Трампа, якщо він зможе закінчити війну в Україні. Зокрема він назвав новообраного президента США "бульдозером", який прийшов до перемоги, незважаючи на те, що його "стріляли, тиснули і хотіли посадити".

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