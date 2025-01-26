Доля міжнародної політики залежатиме від того, чи зможуть ці лідери знайти спільну мову, і наскільки їхні рішення відповідатимуть глобальним інтересам.

Відносини Дональда Трампа з авторитарними лідерами давно викликають жваві обговорення. Від його похвали Сі Цзіньпіну ("Я вважаю його другом… Він сильний хлопець, жорсткий хлопець") до взаємної симпатії з Кім Чен Ином ("Я йому подобався… мені він дуже сподобався"). Однак найбільше уваги й здогадок завжди викликали його періодичні взаємини з Володимиром Путіним, пише The Times.

З поверненням Трампа на посаду, а також у контексті війни Росії проти України, яка може наближатися до свого фіналу, напрямок світової політики значною мірою залежатиме від того, як Трамп і Путін взаємодіятимуть і чи зможуть вони порозумітися. Виникає питання: якою є справжня природа їхніх стосунків?

Перший президентський термін Трампа був позначений численними звинуваченнями в його зв’язках із російською розвідкою. Згадувалися сумнівні фінансові операції, секс-скандали в московському готелі та контакти його виборчого штабу з Кремлем. Проте навіть розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, яке закінчилося 448-сторінковою доповіддю, не змогло довести, що Трамп перебував під контролем Москви.

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Як зазначив один американський офіцер контррозвідки, "ціле здавалося набагато меншим, ніж сума його частин". Навіть колишній російський розвідник визнав: "Якби він був нашим активом, ми б сказали йому завжди дивитися на нас вороже, щоб ніхто не міг звинуватити його в тому, що він наша людина".

Неординарний підхід Трампа до Путіна лише підсилював підозри. Ще до виборів 2016 року, коли Путін назвав Трампа "дуже колоритною особистістю", майбутній президент США висловив захоплення: "Для мене велика честь, коли мене хвалить людина, яку так високо поважають у своїй країні та за її межами".

Під час їхніх п’яти особистих зустрічей відзначалася атмосфера близькості. Наприклад, у Гельсінкі у 2018 році, після тривалої розмови лише з перекладачами, Трамп фактично став на бік Путіна, заявивши, що вірить йому більше, ніж ФБР, щодо втручання Росії у вибори.

Нова реальність

З поверненням Трампа до влади у світі формується нова ера персоналістичної політики. Як зазначив представник Європейської комісії:

"Ми маємо справу з національними інтересами, договорами та іншим, але тепер нас просять розібрати значення кожної примхи та випадкового коментаря Трампа".

Очікується, що саме особисті стосунки Трампа з Путіним і Зеленським визначатимуть долю України. Кремль покладає великі надії на повернення Трампа. Путін заявив: "Якби його перемогу не вкрали в 2020 році, то, можливо, не було б кризи (війни - УНІАН) в Україні, яка виникла в 2022".

Більше того, Кремль активно демонструє свою прихильність. Путін нещодавно направив Трампу відеозвернення з привітанням, наголошуючи на його бажанні "запобігти Третій світовій війні".

У Кремлі розглядають можливість угоди з Трампом, яка дозволить Росії зберегти окуповані території в Україні, а також заблокує її вступ до НАТО. Проте, на відміну від своєї попередньої риторики, Трамп зараз критично ставиться до Путіна: "Він руйнує Росію".

Роль Зеленського

Особисті стосунки Трампа із Зеленським почалися напружено. У 2019 році Трамп намагався тиснути на Зеленського, щоб той розслідував справу родини Байденів, що призвело до імпічменту. Але Зеленський прагне зміцнити ці відносини.

На нещодавньому Всесвітньому економічному форумі президент України звернувся до Трампа, кажучи: "Чи помітить президент Трамп взагалі Європу". Це був очевидний сигнал для нової адміністрації США.

Як Трамп, так і Путін мають сильне, але вразливе его. Проте є ризик, що Путін може неправильно оцінити Трампа. Як зазначив один російський чиновник: "Якщо Трамп відчує, що його не поважають, він може діяти непередбачувано. Спровокуйте його, і ця може спробувати спалити нас, просто щоб провчити".

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, авторитетна британська газета The Times склала чотири найбільш ймовірних сценарія подальшого розвитку подій у російсько-українській війні. Зокрема британські журналісти вважають можливою військову поразку України внаслідок затягування війни, мир на умовах значних поступок Києва, припинення вогню без формального миру, або повноцінну мирну угоду, але без повної деокупації українських територій.

Також ми розповідали, що спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог публічно підтвердив намір США обвалити світові ціни на нафту, аби змусити Путіна до переговорів.

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