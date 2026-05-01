Катерина Гірник

Токіо могло б допомогти фінансувати розробку Києвом системи ППО, яка зменшила б залежність від американських ракет Patriot.

Японія послабила правила експорту зброї, і це відкриває шлях для переговорів, які в майбутньому можуть призвести до поставок Токіо військової техніки в Україну для допомоги у війні з РФ. Про це заявив агентству Reuters посол Києва в Японії Юрій Лутовинов.

"Це дозволяє нам вести переговори. Теоретично це дуже великий крок вперед", – сказав посол в інтерв’ю.

Прийняте минулого тижня прем'єр-міністром Санае Такаїчі рішення про послаблення правил експорту викликало широкий інтерес. І хоча контроль над експортом у зони конфліктів зберігається, він допускає винятки, які служать інтересам безпеки Токіо, – нюанс, яким Київ сподівається скористатися.

Водночас Такаїчі публічно не давала жодних вказівок на те, що вона підтримає експорт зброї в Україну. Як і іншим країнам, зацікавленим у японській військовій техніці, Україні необхідно буде укласти з Токіо угоду про передачу оборонних і технічних технологій. Японія уклала такі угоди з 18 країнами, включаючи Німеччину, Австралію, Філіппіни та В'єтнам.

Що може отримати Україна

Лутовинов заявив, що Україна діє обережно через чутливість експорту оборонної продукції до Японії. У більш короткостроковій перспективі, за його словами, Токіо могло б допомогти фінансувати розробку Києвом системи ППО, яка знизила б залежність від американських ракет Patriot, дефіцит яких постійно зростає.

"У нас є всі необхідні промислові потужності для виробництва. Але нам потрібні інвестиції. Нам потрібні кошти", – сказав він.

Також ведуться обговорення щодо того, чи може Японія зробити свій внесок у програму PURL, яка фінансує закупівлі озброєння американського виробництва для Києва, сказав Лутовинов.

"Кожна країна може брати участь у цьому механізмі, дотримуючись своєї власної правової бази. Це може бути й нелетальна зброя", – сказав Лутовинов.

Також японські фірми могли б допомогти Україні диверсифікувати джерела електроніки та мікрокомпонентів, необхідних для тисяч безпілотників, розгорнутих на передовій, сказав він.

"Ми не та країна, яка просто просить. Ми та країна, яка буде надавати. Технології Японії та досвід України, якщо ми зможемо їх об’єднати, це буде продукт високого класу", – сказав Лутовинов.

SIPRI повідомляє, що військові витрати в США різко скоротилися через припинення допомоги Україні. Йдеться про зменшення показників на 7,5%. При цьому зазначається, що за попередні три роки фінансування США для України склало 127 мільярдів доларів.

Тим часом голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що ознак того, що поставки американських систем озброєння Україні в рамках механізму PURL скорочуються, немає.

