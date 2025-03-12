За його словами, Україна почула чітке підтвердження готовності США працювати разом із нами та європейськими партнерами.

Сполучені Штати Америки мають усі важелі, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів на чесних умовах. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

За його словами, під час переговорів у Саудівській Аравії США продемонстрували прагнення працювати заради досягнення справедливого та сталого миру в Україні.

"Ми цінуємо підтримку президента Дональда Трампа, Конгресу та американського народу. Саме Сполучені Штати мають усі важелі, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів на чесних умовах. Ми почули чітке підтвердження їхньої готовності працювати разом із нами, разом із нашими європейськими партнерами", - зазначив він.

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Єрмак підкреслив, що одним із ключових рішень зустрічі стало негайне відновлення американської допомоги Україні, зокрема у сфері безпеки та обміну розвідданими.

"Це важливий сигнал для всього світу: підтримка України залишається незмінною. Україна готова прийняти 30-денне перемир’я, якщо Росія погодиться. Це необхідний крок для початку роботи над реальними гарантіями безпеки та підготовкою фінальних умов мирної угоди. Але тепер ключ у руках Москви – весь світ побачить, хто дійсно прагне завершення війни, а хто просто грає на час", - зауважив керівник ОП.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки виконали обіцянку, яку дали під час переговорів у Саудівській Аравії, та відновили військову допомогу українській армії. Зокрема, заступник глави Офісу президента України Павло Паліса написав, що отримав підтвердження відновлення американської безпекової допомоги: "Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!".

У Європі заявили, що вітають рішення України погодитися на пропозицію Сполучених Штатів Америки і запровадити 30-денне припинення вогню на фронті. Президент Франції Еммануель Макрон написав у мікроблозі X, що тепер "м'яч" явно перебуває на боці Росії. Він підкреслив, що Париж та його партнери залишаються прихильниками міцного і тривалого миру, підкріпленого надійними гарантіями безпеки для України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав президентів України та США із "визначним проривом". На його думку, це важливий момент для миру в Україні: "Тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб якнайшвидше досягти тривалого і безпечного миру".

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