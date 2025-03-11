Кремлю надіслали сигнал: або в РФ погоджуються на пиринення вогню, або США озброять Україну до зубів.

За підсумками зустрічі делегацій США та України в Джидді (Саудівська Аравія) було зроблено заяву про те, що Київ готовий погодитися на 30-денне припинення вогню в обмін на відновлення поставок зброї та обмін розвідданими. Тепер мʼяч на боці Росії.

Простими словами, Росії адресували погрозу, яка звучить так: "Погодьтеся на припинення вогню, або США озброять українців до зубів, і ви програєте". Таку думку висловив у матеріалі для The Telegraph полковник Тім Коллінз, колишній офіцер британської армії.

"Я сумніваюся, що Володимир Путін зараз широко посміхається. Я переконаний, що президент Трамп має на меті отримати Нобелівську премію миру в якості своєї спадщини. Він повинен досягти цього за цей термін, і з мирними угодами в Україні і в Газі, від яких неможливо відмовитися, схоже, що мир буде досягнутий. Це не буде ідеальний мир, але вбивства і смерть припиняться", – вважає автор.

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Примітно, що президент США Дональд Трамп долучив до процесу встановлення миру спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана, який донедавна був вигнанцем на світовій арені через ймовірну причетність до загибелі журналіста Камаля Хашоггі. Тепер же він став гарантом укладення угоди і героєм.

Переговори в Саудівській Аравії: ключове

11 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори української та американської делегацій. За підсумками зустрічі стало відомо, що Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню на 30 днів. Однак спочатку на припинення вогню має погодитися Росія.

Крім того, США відновлюють поставки зброї Україні, а також обмін розвідувальною інформацією.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тепер мʼяч на стороні Росії. У Вашингтоні сподіваються, що Москва також погодиться на пропозицію про припинення вогню.

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