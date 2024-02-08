Європейські чиновники очікують, що Трамп запровадить нові мита на товари з Європи і, можливо, обкладе більшими податками європейські компанії.

В ЄС вивчають сценарії того, як можлива перемога Дональда Трампа на виборах президента США вплине на економічні відносини між Європою та Америкою. Брюссель боїться, що Трамп може розв’язати трансатлантичну торговельну війну, пише Bloomberg.

За словами неназваного європейського чиновника, з яким поспілкувалися журналісти, серед держав-членів ЄС панує упевненість, що повернення Трампа в Білий Дім призведе до економічних "примусових дій" щодо Європи.

Зазначається, що одним з можливих сценаріїв, який розглядає ЄС, є запровадження в США 10-відсоткового базового мита на увесь імпорт з Європи. Також в ЄС побоюються, що Трамп вдастся до "контрзаходів" проти європейських податків на цифрові послуги, які надають на ринку американські технологічні гіганти.

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Bloomberg зауважує, що ЄС та США досі у повній мірі не владнали проблеми, які Трамп створив за час свого першого терміну. Тоді він запровадив додаткові мита на європейську сталь та алюміній, посилаючись на занепокоєння національною безпекою США. ЄС відповів власними контрзаходами, і лише в 2021 році, коли в США президентом став Джо Байден, щодо цього питання вдалося досягти "тимчасового перемир'я", хоча повністю проблему досі не вирішено.

Трамп може стати президентом США вдруге

Як писав УНІАН, Дональд Трамп поступово збільшує свої шанси на повторне обрання президентом США. Зараз в Америці триває етап так званих "праймеріз" – внутрішньопартійних виборів, на яких демократи та республіканці визначаються з тим, хто саме представлятиме партію як кандидат на виборах президента.

Трамп здобуває одну перемогу за іншою на праймеріз республіканців у різних штатах, поступово наближаючись до статусу офіційного кандидата від Республіканської партії. Наразі його головною суперницею є досвідчена політикиня та дипломатка Нікі Гейлі, яка відома своєю дуже проукраїнською позицією. Але її відставання в рейтингу від Трампа надто велике, щоб вона могла обійти його на праймеріз.

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