Текст декларації далеко не новаторський, проте документ зіткнувся з багатомісячними дипломатичними затримками.

Після кількох місяців зволікань країни ЄС і НАТО можуть офіційно виступити зі спільним закликом до Росії припинити війну і залишити територію України, а також пообіцяють Києву повну підтримку.

Проект декларації знаходився в розробці понад рік, але був затриманий через напруженість у відносинах між Туреччиною і Кіпром, пише Politico із посиланням на дипломатів.

Тепер же остаточна версія документа знаходиться на фінішній прямій і очікується, що він буде представлений найближчим часом: можливо наступного тижня або вже на початку 2023 року.

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Видання Politico, яке частково ознайомилося з документом зазначає, що його текст в цілому нічим не примітний, проте зробити його офіційним стало б значним дипломатичним досягненням, враховуючи місяці, які потрібні були для його розробки. Спочатку передбачалося, що документ буде схвалений на саміті НАТО в Мадриді в червні.

"Навіть попри те, що документ майже готовий до публікації, деякі як і раніше налаштовані скептично, зазначаючи, що повірять у нього тільки тоді, коли побачать публічну церемонію", - пише видання.

Зазначається, що текст декларації обговорювався в основному між канцелярією президента Європейської Ради Шарля Мішеля, Єврокомісією та НАТО.

У майже остаточному варіанті ЄС і НАТО закликають Росію "негайно припинити цю війну й піти з України" і знову заявляють про свою "непохитну і незмінну підтримку її незалежності".

Вони домовилися "цілковито підтримувати невід'ємне право України на самооборону і обирати свою долю". У документі також сказано, що "жорстока війна Росії посилила продовольчу та енергетичну кризу, що торкнулася мільярди людей по всьому світу".

За словами одного з дипломатів, документ містить ще один розділ, присвячений Китаю, який Німеччина наполягала відокремити від російського питання.

"Ми живемо в епоху зростаючої стратегічної конкуренції. Зростаюча наполегливість і політика Китаю створюють проблеми, які нам необхідно вирішити", - йдеться в розділі документа, присвяченому Китаю.

Війна в Україні: міжнародна підтримка

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну здебільшого згуртувало країни ЄС і НАТО, які виступили єдиним фронтом на підтримку нашої держави. Цивілізовані країни надають Україні фінансову, воєнну і гуманітарну підтримку, що допомагає протистояти російському вторгненню. Нещодавно низка держав уже ухвалили рішення про нові пакети допомоги Україні.

Попри заклики до РФ вивести війська, у тому числі від Генасамблеї ООН, Кремль відмовляється це робити. Чергову відмову представники путінського режиму озвучили нещодавно в грудні. Зокрема, президент Володимир Зеленський під час виступу перед лідерами країн G7 запропонував Росії вивести окупаційні війська з України на Різдво. Наступного дня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що про виведення російських військ з України до кінця 2022-го року "не може йти й мови".

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