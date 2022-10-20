Заява Джорджії Мелоні прозвучала після того, як її союзник по коаліції Сільвіо Берлусконі знову висловив свої симпатії до Путіна і звинуватив Зеленського в розв'язуванні війни.

Джорджія Мелоні, яка ймовірно стане наступним прем'єр-міністром Італії, заявила, що її новий уряд буде пронатівським і повноправною частиною Європи.

Її заява прозвучала після того, як її союзник по коаліції Сільвіо Берлусконі знову висловив свої симпатії до російського диктатора Володимира Путіна і звинуватив президента України Володимира Зеленського в розв'язуванні війни, пише Reuters.

Мелоні заявила, що будь-яка партія, яка не згодна з її лінією зовнішньої політики, не повинна входити до складу уряду.

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"Італія з нашим урядом ніколи не буде слабкою ланкою на Заході", - сказала вона.

Мелоні захищала Україну з тих пір, як в лютому Росія почала повномасштабне вторгнення, і підтримувала західні санкції проти Москви.

"В одному я була, є і завжди буду чітка. Я маю намір очолити уряд з чіткою і недвозначною зовнішньополітичною лінією. Той, хто не згоден з цим наріжним каменем, не може бути частиною уряду", - сказала вона.

Нові заяви Берлусконі про Путіна і війну в Україні

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі є давнім другом Путіна. Цього тижня італійське видання LaPresse опублікувало два аудіозаписи з його виступу перед депутатами своєї партії "Вперед, Італіє" у нижній палаті парламенту. У першому аудіозаписі він розповів, що знову зв'язався з Путіним і обмінявся з ним "приємними листами" і подарунками.

У другому аудіозаписі Берлусконі заявив, що Україна нібито провалила "мирну угоду 2014 року", яка була розроблена, щоб "покласти край війні в Донецькій і Луганській областях на сході України".

Повторюючи звинувачення Путіна, які були відкинуті Україною, Берлусконі сказав, що Зеленський нібито значно погіршив ситуацію, коли прийшов до влади в 2019 році.

Берлусконі також повторив твердження, що Путін піддався внутрішньому тиску і вторгся в Україну тільки для того, щоб створити новий уряд "з порядних людей зі здоровим глуздом".

Після того як був опублікований перший запис, партія "Вперед Італіє" заявила, що погляд Берлусконі на війну "відповідає позиції Європи і Сполучених Штатів".

Опозиціонери звинуватили Берлусконі в підриві довіри до Мелоні. "Коментарі Берлусконі дуже серйозні і несумісні з позицією Італії та Європи", - сказав лідер лівоцентристської Демократичної партії Енріко Летта.

Дружба Берлусконі і Путіна

У квітні давній друг російського терориста №1 Берлусконі заявив, що завжди вважав Путіна "людиною демократії і миру", проте тепер розчарований ним.

Уже пізніше він сказав, що Європа повинна об'єднатися і спробувати змусити уряд України прийняти вимоги Росії. За його словами, посадити Путіна за стіл переговорів за допомогою різких заяв не вийде. Також він заявляв, що відправка "озброєнь в Україну робить Італію співучасницею даного конфлікту".

У вересні колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що російського президента Володимира Путіна "втягнули" у війну в Україні. За його словами, російська армія повинна була замінити уряд України "пристойними людьми".

Він зазначив, що історію про вбивство російськомовних на сході України створили російські ЗМІ, а репортажі, які просуваються "сепаратистськими" силами і націоналістично налаштованими політиками, "не залишили Путіну іншого вибору".

Згодом Берлусконі заявив, що його слова були "занадто спрощені". "Агресія проти України невиправдана і неприйнятна, позиція [Forza Italia] чітка. Ми завжди будемо з ЄС і НАТО", - додав він.

Вибори в Італії - перемога правого альянсу з проросійськими політиками

Останні заяви Берлусконі прозвучали, коли він веде переговори про посади міністрів у новому уряді після виборів в Італії 25 вересня, які принесли перемогу правому альянсу.

26 вересня стало відомо, що правий альянс на чолі з партією "Брати Італії" Джорджії Мелоні здобув перемогу на парламентських виборах в Італії. До Альянсу також входять партія "Ліга" Маттео Сальвіні і "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі.

Після перемоги на виборах Джорджія Мелоні пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському "вірну підтримку" її країни. Раніше Зеленський привітав Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Він написав, що "Україна розраховує на плідну співпрацю з новим італійським урядом". Очікується, що Мелоні буде призначена прем'єр-міністром наступного тижня.

За відносинами між правою коаліцією Італії і Росією уважно стежать. Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні часто хвалив Путіна і носив футболку з обличчям російського лідера.

А у вівторок новообраний спікер нижньої палати Лоренцо Фонтана заявив в інтерв'ю на державному телебаченні про наслідки санкцій проти Росії. "Вони можуть стати бумерангом, і ми стикнемося з великими труднощами", - сказав він у ток-шоу Porta a Porta.

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