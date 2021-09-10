Термін дії цих санкцій спливав 15 вересня 2021 року.

Рада Європейського Союзу продовжила на наступні шість місяців, до 15 березня 2022 року, обмежувальні заходи проти 177 осіб і 48 компаній через порушення суверенітету України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на наступні шість місяців - до 15 березня 2022 року, санкції, що цілеспрямовані проти тих, хто несе відповідальність за підрив або загрозу територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, чинні обмежувальні заходи передбачають заборону на подорожі в країни-члени Євросоюзу, замороження активів та заборону на надання фінансів або інших економічних ресурсів фізичним і юридичним особам і суб'єктам, які потрапили під санкції.

Читайте такожПутін зустрівся з Лукашенком у Москві: підсумки переговорівСанкції продовжуватимуть застосовуватися відносно 177 осіб і 48 компаній.

Правові документи були схвалені Радою ЄС за письмовою процедурою.

Санкції проти причетних до окупації Криму й Донбасу

У березні 2014 року ЄС запровадив санкції проти 150 осіб та 37 компаній через дії, які завдають шкоду або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Заходи включають в себе заморожування активів та заборону на в’їзд.

Кожного разу до завершення терміну дії санкцій ЄС ухвалював рішення продовжити їх ще на півроку. У цей санкційний список вносилися корективи щодо виключення певних осіб через їхню смерть або розширення списку новими іменами через дії, які загрожували територіальній цілісності України.

До списку, затвердженого у 2014 році, входять так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов, інші псевдопосадовці Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Ігор Гіркін, колишній народний депутат Олег Царьов. Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана "народна міліція Донбасу", санаторій "Нижня Ореанда", національне виробничо-аграрне об’єднання "Массандра", Національний інститут винограду та вина "Магарач", Російський національний комерційний банк тощо.

Попереднього разу ЄС продовжував на півроку відповідні санкції 12 березня 2021 року. Їхній термін мав спливати 15 вересня 2021 року.

Автор: Віталій Саєнко