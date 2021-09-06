Обмежувальні заходи ЄС проти фізичних і юридичних осіб продовжуються регулярно кожні півроку, востаннє це відбулося в березні.

Євросоюз у середу, 8 вересня, має намір продовжити санкції щодо 177 осіб і 48 компаній за порушення суверенітету України.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на продовження на шість місяців заборони на видачу віз і заморожування активів 177 осіб і 44 юридичних осіб, які, як вважається, підірвали територіальну цілісність України", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, 12 березня Рада Європейського Союзу продовжила до 15 вересня 2021 року обмежувальні заходи щодо 177 осіб і 48 компаній за порушення суверенітету України.

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Що передбачають санкції

Ці обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки в країни-члени Євросоюзу, заморожування активів і заборону на надання фінансів або інших економічних ресурсів фізичним і юридичним особам і суб'єктам, які потрапили під санкції.

Вперше ці санкції були введені 17 березня 2014 року і відтоді регулярно продовжувалися.

Пізніше Євросоюз затвердив ще один пакет економічних санкцій щодо низки секторів російської економіки як відповідь на агресію Москви проти України.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Олександр Топчій