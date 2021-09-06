Євросоюз у середу, 8 вересня, має намір продовжити санкції щодо 177 осіб і 48 компаній за порушення суверенітету України.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
"Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на продовження на шість місяців заборони на видачу віз і заморожування активів 177 осіб і 44 юридичних осіб, які, як вважається, підірвали територіальну цілісність України", - написав Йозвяк.
Нагадаємо, 12 березня Рада Європейського Союзу продовжила до 15 вересня 2021 року обмежувальні заходи щодо 177 осіб і 48 компаній за порушення суверенітету України.
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Що передбачають санкції
Ці обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки в країни-члени Євросоюзу, заморожування активів і заборону на надання фінансів або інших економічних ресурсів фізичним і юридичним особам і суб'єктам, які потрапили під санкції.
Вперше ці санкції були введені 17 березня 2014 року і відтоді регулярно продовжувалися.
Пізніше Євросоюз затвердив ще один пакет економічних санкцій щодо низки секторів російської економіки як відповідь на агресію Москви проти України.
Окупація Криму Росією
- Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
- Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".
- Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.
- У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.
- Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.
- Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.