Фраза не сприймається як визначення, що має комерційне походження.

Європейський Союз відмовив Україні в реєстрації фрази про "русскій воєнний корабль" як торгової марки. Про це йдеться на сайті Суду ЄС.

Зазначається, що фразу російською та англійською мовами не можна зареєструвати як торгову марку ЄС - хоча вислів став символом боротьби України з російською агресією, він не сприймається як визначення, що має комерційне походження.

Суд нагадує, що Державна прикордонна служби України просила анулювати рішення Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) від 1 грудня 2023 року, яким було відмовлено в реєстрації такого зображувального знака як торгової марки ЄС.

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"Цей знак є бойовим кличем, який виголосив український прикордонник на острові Зміїний 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Реєстрація була подана для дуже широкого асортименту товарів, а також для видавничих, освітніх, розважальних та спортивних послуг. EUIPO відмовив у реєстрації на тій підставі, що знак є політичним гаслом, позбавленим будь-яких розрізняльних ознак товарів та послуг, про які йдеться", - зазначається у повідомленні.

Судді вказують, що ця фраза використовувалася в політичному контексті, неодноразово з метою вираження та сприяння підтримці України. При цьому вона не здатна виконувати основну функцію торговельної марки, якщо вона не має зазначення походження товару чи послуги, а використовується лише як політичний меседж:

"Однак ця фраза дуже інтенсивно використовується в некомерційних цілях у контексті російської агресії і обов’язково буде дуже тісно пов’язана з цим контекстом і в майбутньому з оглояду на історичний момент, добре відомий пересічному споживачеві ЄС".

Легендарна фраза про "русскій воєнний корабль"

24 лютого 2022 року росіяни вели обстріли з корабельних озброєнь та застосували бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний. На оголошення: "Я - російський військовий корабель, пропоную скласти зброю і здатися" захисник Зміїного Роман Грибов відповів: "Рускій воєнний корабль, іді на х**".

Минулого року випучена "Укрпоштою" марка про "русскій воєнний корабль" здобула "філателістичний Оскар". Вона здобула гран-прі міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго" в Італії.

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