На основі цієї доповіді саміт ЄС проведе стратегічну дискусію про те, як вибудовувати відносини з РФ.

У Єврокомісії вбачають "значний" потенціал у відносинах ЄС і Росії, однак керівництво РФ веде країну в протилежному напрямку.

Про це йдеться у доповіді Єврокомісії та верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля щодо відносин між Євросоюзом і Росією, повідомляє DW.

"За нинішніх обставин, оновлене партнерство між Євросоюзом і Росією, яке б дозволило тіснішу співпрацю, виглядає віддаленою перспективою. Нашою метою повинен бути пошук шляхів, які б допомогли поступово змінити поточну динаміку на більш передбачувані та стабільні відносини", - заявив глава європейської дипломатії.

Основні рекомендації доповіді:

протистояти Росії у її порушеннях міжнародного права, зокрема в Україні, та прав людини;

стримувати Москву у її спробах зашкодити інтересам Євросоюзу;

співпрацювати з РФ у сферах, які становлять спільний інтересах, наприклад, протидії змінам клімату.

Ці три типи дій мають доповнити п'ять основоположних принципів політики ЄС щодо Росії, які діють з 2016 року. Перший із них полягає в тому, що ключовою умовою для суттєвої зміни відносин між Євросоюзом і РФ є імплементація мінських угод. П'ять принципів мають залишитися в силі.

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На основі нинішньої доповіді саміт ЄС 24-25 червня проведе другу частину "стратегічної дискусії" щодо відносин із РФ. Перше таке обговорення відбулося на саміті 24-25 травня. Тоді лідери ЄС дали завдання Єврокомісії та Боррелю підготувати доповідь з рекомендаціями до стратегічної дискусії.

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Автор: Олександр Топчій