Рекомендується посилити контроль безпеки при видачі віз росіянам.

Єврокомісія представила державам-членам оновлені рекомендації щодо візових процедур і прикордонного контролю для громадян Росії.

В опублікованих рекомендація ЄК радить консульствам ЄС уважно розглядати звернення росіян за короткостроковою візою, подані з третіх країн.

Звернення, подані не з Росії, пропонується перенаправляти в посольства за місцем проживання — російські.

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Крім цього, рекомендується посилити контроль безпеки при видачі віз росіянам.

"Європейський Союз був і завжди буде місцем притулку. Але зараз це перш за все питання безпеки: посилений контроль за видачею віз і посилений прикордонний контроль гарантують, що ми захистимо себе і нашу єдність", — заявила віце-президентка з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас.

Також рекомендується дотримуватися скоординованого підходу, щоб уникнути випадків, коли росіяни після відмови в одній країні допускаються в ЄС іншою державою.

У рекомендаціях також йдеться про те, що країни ЄС повинні застосовувати суворий підхід до оцінки обґрунтованості поїздки. Це стосується, в тому числі, росіян, що тікають від мобілізації.

Розглядати заявки на короткострокові візи пропонується в індивідуальному порядку, враховуючи те, чи потрапляє конкретний випадок під категорію "Гуманітарні причини".

Візовий бан для росіян

Як писав УНІАН, раніше цього місяця Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією. Тепер візовий збір для росіян став дорожчим, документів потрібно надавати більше,терміни оформлення документів стали довше.

Низка країн (Естонія, Латвія, Литва, Польща) вирішили повністю закрити в'їзд російським туристам. В'їзд дозволений тільки в окремих випадках (для дипломатів, дисидентів і т.д.).

На тлі оголошення мобілізації в Росії 21 вересня чоловіки почали масово виїжджати з країни. За тиждень в Грузію, Казахстан і ЄС виїхали близько 200 тисяч осіб, кількістьтих, хто залишили країну в іншому напрямку, невідома.

У зв'язку з масовим потоком мігрантів з Росії голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав європейські країни дозволити в'їзд росіянам, які перебувають у небезпеці через свої політичні погляди.

Певні країни, як Німеччина, Іспанія, Албанія та інші заявили про готовність впускати росіян. Інші, як Фінляндія, навпаки закрили кордони.

Напередодні стало відомо, що ЄС перегляне візову політику щодо РФ через масову втечу росіян від мобілізації.

Виїзд з Росії наразі офіційно не заборонений. Але ще минулого тижня у виїзді почали відмовляти тим, хто підпадає під мобілізацію. Також заборонили виїзд з країни правоохоронців.

Крім цього, Росія організувала мобілізаційні пункти на кордоні з Грузією і виловлює тих, хто підпадають під мобілізацію, в черзі з тих, хто намагався втекти від неї за кордоном.

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