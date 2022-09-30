Обмеження діє навіть на заздалегідь узгоджену відпустку в рекомендованих країнах.

Російським поліцейським заборонили виїзд з країни, а співробітники, які мають допуск до держтаємниці, повинні здати закордонні паспорти.

Про це повідомляє "База".

Згідно з розпорядженням, з 23 вересня особовий склад і керівництво МВС, включаючи жінок, не має права залишати Росію.

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Обмеження діє навіть на відпустку в рекомендованих країнах. Тим, для кого її вже узгоджено, повинні показати копії квитків і броні готелів, зроблені до 21 вересня, щоб виїхати з країни. Але і це може не допомогти покинути Росію.

Крім того, поліцейські, які мають доступ до держтаємниці, зобов'язані здати закордонні паспорти.

Одночасно для співробітників МВС почали все частіше влаштовувати заняття зі стрільби – тепер вони проходять щотижня.

Росіяни масово тікають з країни на тлі мобілізації

Громадяни Росії почали активно залишати країну після оголошення 21 вересня про проведення мобілізації військових. Як повідомлялося, Росія має намір залучити до кривавої війни проти України до 1,2 мільйонів осіб.

Найчастіше росіяни виїжджають до Грузії, Казахстану, Вірменії, Монголії та Фінляндії (остання вже закрила держкордон для росіян).

За сукупними даними з різних країн, понад 200 тисяч осіб виїхали з Росії до Грузії, Казахстану та ЄС за останні два тижні. Дані з Вірменії та Монголії відсутні.

На тлі масового виїзду громадян до Грузії РФ розгорнула мобілізаційний пункт військкомату на кордоні. Росіяни, які підлягають призову і бажають покинути РФ, почали отримувати повістки на кордоні з Грузією.

У Північній Осетії ввели режим підвищеної готовності і заборонили пускати на територію Республіки легкові автомобілі з інших регіонів Росії.

Очікується, що незабаром РФ заборонить російським чоловікам, які підлягають мобілізації, виїжджати з країни. ЗМІ повідомляли, що повну заборону, ймовірно, введуть до 30 вересня.

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