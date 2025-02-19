Треба діяти швидко, щоб забезпечити необхідне фінансування європейської оборонної політики, заявили вони.

Лідери чотирьох політичних груп, що представляють більшість депутатів Європейського парламенту, випустили спільну декларацію щодо війни в Україні та відносин зі Сполученими Штатами Америки.

Як передає Le Monde, праві, ліві, екологи та центристи погоджуються в тому, що Європа більше не може бути залежною від США. Вони закликають протистояти новій реальності, а також подвоїти зусилля, спрямовані на захист України та європейської безпеки:

"Європа більше не може залежати виключно від Сполучених Штатів у захисті своїх цінностей та спільних інтересів. Зіткнувшись з дипломатичним наступом американців і росіян з метою припинення війни в Україні, Європейський Союз і його держави-члени не мають іншого вибору, окрім як діяти негайно".

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