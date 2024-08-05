Уряд Каракасу не зміг оприлюднити підтверджуючі записи голосування з виборчих дільниць.

Європейський Союз не визнає результати президентських виборів у Венесуелі. Про це повідомляється у заяві, оприлюдненій на сайті ЄС.

Зазначається, що Євросоюз продовжує з великим занепокоєнням стежити за подіями у Венесуелі. Зокрема, у звітах міжнародних місій зі спостереження за виборами чітко зазначено, що президентські вибори 28 липня не відповідали міжнародним стандартам чесності виборів.

"Незважаючи на власні зобов’язання, Національна виборча рада Венесуели ще не опублікувала офіційні протоколи голосування на виборчих дільницях. Без доказів на їхню підтримку результати, опубліковані 2 серпня, не можуть бути визнані. Будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування лише поставить під сумнів достовірність офіційно опублікованих результатів", - йдеться у повідомленні. Відео дня

В ЄС вказують, що копії протоколів виборчого голосування, опубліковані опозицією та перевірені кількома незалежними організаціями, показують, що Едмундо Гонсалес Уррутія став переможцем президентських виборів значною більшістю голосів.

"Європейський Союз закликає до подальшої незалежної перевірки виборчих записів. У цей критичний час важливо, щоб демонстрації та протести залишалися мирними. Євросоюз закликає до спокою та стриманості. Влада Венесуели, включаючи сили безпеки, повинні повністю поважати права людини, включаючи свободу вираження поглядів і зібрань", - зазначють у ЄС.

Там також висловили стурбованість зростанням кількості свавільних затримань і продовженням переслідувань опозиції у Венесуелі і закликали владу країни "покласти край свавільним затриманням, репресіям і насильницькій риториці проти представників опозиції та громадянського суспільства, а також звільнити всіх політичних в’язнів".

"Повага до волі венесуельського народу залишається єдиним шляхом для Венесуели відновити демократію та вирішити поточну гуманітарну та соціально-економічну кризу", - резюмували в ЄС.

Вибори президента Венесуели - останні новини

Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро був оголошений переможцем президентських виборів у країні 28 липня підконтрольним уряду виборчим органом, який дав йому близько 51 відсотка голосів проти 44 відсотків за його опонента Едмундо Гонсалеса Уррутію.

Згодом США визнали переможцем на виборах у Венесуелі кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса Уррутію всупереч заявам Мадуро про свою перемогу.

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