В ЄС прохають промисловість збільшити об'єми виробництва зброї для України.

Європейський Союз вже відправив в Україну майже 300 тисяч артилерійських снарядів калібру 155мм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на пресконференції у Києві.

"На даний момент, я думаю, що ми майже досягнули цифри у 300 тисяч боєприпасів калібру 155 мм, які вже надіслані в Україну, і також близько 2 тис 900 ракет. Це ще не усе з того, що ми маємо надати, але ми на правильному шляху", - сказав Боррель.

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Високий представник ЄС додав, що Єврокомісія працює за трьома напрямками. Зокрема, прохає європейські армії надати Україні те, що вони мають наразі із запасів, прохає європейську промисловість збільшити об'єми виробництва, а також просить країни-члени робити спільні закупівлі для того, аби зменшити затримки і знизити ціни на озброєння і боєприпаси.

Боррель уточнив, що Єврокомісія створила план, аби країни-члени спільно представили свої потреби для промисловості, аби зменшити затримки виробництва озброєння та збільшити об'єми цього виробництва.

Як повідомляв УНІАН, країни-члени Європейського Союзу та керівні інституції ЄС разом виділили на підтримку України найбільшу суму у світі, яка сягнула 85 мільярдів євро.

Боєприпаси для України від ЄС

На початку року, на тлі використання на фронті тисяч артилерійських боєприпасів щодня, західні союзники України активізували зусилля з їх закупівлі та виробництва.

В березні в ЄС погодилися поставити Україні мільйон дефіцитних артилерійських боєприпасів упродовж наступних 12 місяців.

Нещодавно сім з 27 країн Європейського союзу вже замовили артилерійські снаряди калібру 155 мм для України за вже узгодженим планом.

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