Сьогодні трьома літаками в Україну прибуло близько 360 евакуйованих з Афганістану осіб.

Українські літаки з початку евакуації вивезли з Афганістану понад 600 людей.

Про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook.

"Крім наших співвітчизників рятували й іноземців – тих, хто опинився у небезпеці. Серед них – журналісти та правозахисники, жінки й діти. Загалом ми вже вивезли понад 600 людей", - написав Єрмак.

Він додав, що Україна також евакуювала репортерів міжнародних видань, зокрема Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

Читайте такожСША ліквідували бойовика "Ісламської держави" після теракту в Кабулі"Громадяни України ще можуть залишатися в інших місцях Афганістану, й ми їх не покинемо. ОПУ постійно моніторить ситуацію. 24 години на добу працює гаряча лінія МЗС України. Жодного нашого громадянина, який перебуває в біді, не залишать напризволяще", - підкреслив Єрмак.

Захоплення талібами Афганістану, Евакуація біженців

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" став захоплювати міста в країні. Після того як таліби зайшли в Кабул тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.

Всупереч обіцянкам дотримуватися прав жінок бойовики "Талібану" вже заборонили їм працювати і зобов'язали залишатися вдома.

25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило, що після трьох евакуаційних українських рейсів на території Афганістану залишаються ще близько 90 українців.

Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 Серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових в Афганістані завершилася до 31 серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.

В результаті вибухів біля аеропорту в столиці Афганістану Кабулі загинули понад 100 осіб.

Автор: Катерина Гірник