Зінічев загинув на озері, яке є одним з найглибших в РФ, з'ясували журналісти.

Глава Міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Росії, колишній охоронець президента Володимира Путіна Євген Зінічев загинув на озері Лама.

На озеро регулярно возять високопоставлених гостей, повідомляє tayga.info, посилаючись на джерело.

Зінічев загинув, коли рятував оператора і режисера, володаря кінопремії "Ніка" Олександра Мельника, йдеться у Telegram-каналі Baza.

"...Мельник ... приїхав в Норильськ, щоб вибрати місце зйомок для свого нового фільму. У якийсь момент під час навчань оператор оступився й зірвався зі скелі у воду. Зінічев опинився поруч – міністр кинувся за ним, але сам отримав травму...", – наголошується на каналі.

За його даними, за Зінічевим та Мельником вислали вертоліт, їх доставили в найближчу лікарню, проте життя врятувати не вдалося.

Тіло Зінічева доставлять до Москви 8 вересня спецбортом, повідомив ТАСС в Telegram з посиланням на джерело.

Озеро Лама розташоване приблизно в 120 км від міста Норильськ. Водойма одна з найглибших у РФ.

Нагадаємо, 8 вересня в МНС Росії повідомили, що Євген Зінічев загинув у Норильську під час міжвідомчих навчань із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян написала, що Зінічев кинувся у воду за оператором, який послизнувся, і розбився об камінь, який виступав. Вона додала, що і Зінічев, і оператор до трагічного інциденту стояли на краю виступу.

Хто такий Євген Зінічев – біографія

Євген Зінічев народився 18 серпня 1966 року в тодішньому радянському місті Ленінград (зараз – російський Санкт-Петербург), пише Вікіпедія.

Журналісти дізналися, що він з 1987 року служив у Комітеті держбезпеки СРСР, а з 2006 до 2015 року працював в особистій охороні нинішнього президента РФ Володимира Путіна.

Зінічев в червні 2015 року став начальником Управління Федеральної служби безпеки у Калінінградській області. У 2016-му він тимчасово виконував обов'язки губернатора Калінінградської області. З 7 жовтня 2016 року до 18 травня 2018-го був заступником директора ФСБ Росії.

Пізніше – у травні 2018-го, Зінічева призначили главою МНС Росії. Його попередником був Володимир Пучков.

У головного рятувальника РФ була дружина, син, онук та дві онуки.

Автор: Екатерина Присяжнюк