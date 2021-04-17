Загибель мігрантів - понад 40 біженців загинули біля узбережжя Тунісу / Ілюстрація REUTERS
У кораблетрощі біля узбережжя Тунісу загинув 41 мігрант, зокрема одна дитина.
Про це йдеться у повідомленні Міжнародної організації з міграції.
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Зазначається, що трагедія сталася ввечері біля узбережжя Сіді Мансур у південно-східній частині Тунісу. Наразі з води дістали тіла 41 людини.
Береговій охороні вдалося врятувати трьох постраждалих. За попередньою інформацією, усі загиблі – вихідці з Африки.
Пошукова операція триває.
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