Береговій охороні вдалося врятувати трьох постраждалих.

У кораблетрощі біля узбережжя Тунісу загинув 41 мігрант, зокрема одна дитина.

Про це йдеться у повідомленні Міжнародної організації з міграції.

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Зазначається, що трагедія сталася ввечері біля узбережжя Сіді Мансур у південно-східній частині Тунісу. Наразі з води дістали тіла 41 людини.

Береговій охороні вдалося врятувати трьох постраждалих. За попередньою інформацією, усі загиблі – вихідці з Африки.

Пошукова операція триває.

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Автор: Яна Ставська