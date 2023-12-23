63-річна жителька містечка Ауденарді загинула поруч із символом Різдва, ще двоє людей постраждали.

У Бельгії на ринковій площі містечка Ауденарде загинула жінка - на неї впала 20-метрова різдвяна ялинка, яку звалив шторм "Піа". Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що одна людина загинула та ще двоє отримали поранення внаслідок падіння великої різдвяної ялинки під час негоди на території бельгійського муніципалітету Ауденарде - у провінції Східна Фландрія.

На кадрах камери вуличного спостереження, які оприлюднили місцеві ЗМІ, видно, як яскраво освітлена ялинка заввишки 20 метрів повільно нахиляється, а потім падає поряд із різдвяним ярмарком. За даними ЗМІ, це сталося в історичному центрі, коли на згаданій міській площі розгорнулася карусель.

Представник прокуратури провінції повідомив, що жертвою стала 63-річна мешканка Ауденарда. Внаслідок інциденту легкі поранення отримали ще дві жінки із цього ж міста.

У прокуратурі наголошують, що в ході розслідування встановлять, чи було дерево надійно закріплене, а також те, як могла вплинути на його падіння погода.

Шторм "Піа" в Західній Європі

У четвер зимовий шторм порушив рух транспорту у Великій Британії та Нідерландах, а також обрушився на західну Бельгію, де метеослужба випустила попередження "жовтий код" для прибережних районів.

Цей шторм також спричинив загибель людей у Нідерландах, де померла жінка, яка була травмована напередодні. На неї в четвер упало дерево, звалене ураганним вітром.

У Великій Британії через шторм "Піа" скасовано авіарейси, потяги й пороми. Через це за чотири дні до Різдва сотні тисяч людей відмовилися від своїх планів. У Шотландії та на півночі Англії було закрито деякі залізничні лінії через побоювання, що на рейки може здути перешкоди.

Зокрема, British Airways скасувала щонайменше 24 рейси, а шотландська авіакомпанія Loganair кілька рейсів призупинила. Багато поромів залишаються в порту, а кілька залізничних ліній в Шотландії повністю закриті через шторм "Піа".

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