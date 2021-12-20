Наголошується, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на підконтрольних російським окупантам територіях східної України, є непередбачуваними і можуть погіршитися без попередження.

Держдепартамент США рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну через COVID-19 і посилення загроз з боку Росії.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті Посольства США в Україні.

"Громадяни США мають бути поінформовані щодо повідомлень, що Росія планує значні військові дії проти України", - йдеться у заяві.

"Держдепартамент продовжує радити громадянам США не їздити в Україну через COVID-19 і переглянути заплановані подорожі через посилення загроз з боку Росії. Проявляйте підвищену обережність через злочинність та громадянські заворушення. Деякі області мають підвищені ризики", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЙмовірне розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі: Зеленський відреагував на слова Путіна й ЛукашенкаТакож наголошується, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на підконтрольних російським окупантам територіях східної України, є непередбачуваними і можуть погіршитися без попередження.

"Громадяни США, які вибирають подорож до України, повинні знати, що військові дії Росії в будь-якій точці України можуть серйозно вплинути на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України", - зазначає Держдепартамент США.

Можливий наступ РФ

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

Автор: Катерина Гірник