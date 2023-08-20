Серед західних посадовців є страх, що рішучі цілі України спровокують довготривалу війну, а тому для Києва можуть запропонувати особливу угоду.

На Заході є група чиновників, які спонукають Україну до територіальних компромісів з Росією, але ані Київ, ані Москва не приймають такий варіант завершення війни.

Як повідомляє The Wall Street Journal, США та їхні ключові європейські партнери, такі як Німеччина, категорично проти перемоги РФ у цій війні, але і забезпечити перемогу України союзники по НАТО не готові.

Серед західних посадовців є страх, що рішучі цілі України спровокують довготривалу війну, а тому для Києва можуть запропонувати угоду: поступитися окупованими територіями в обмін на вступ до НАТО чи ЄС, або отримати гарантії довгострокової військової і економічної підтримки.

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Видання зазначає, що на Заході зацікавлені припинити війну між Україною та РФ, тому що це негативно впливає на світову економіку, а також незрозуміло, чи готові жителі європейських країн підтримувати рішення своїх політиків щодо допомоги Києву.

Території України в обмін на членство в НАТО

Нещодавно один з чиновників НАТО запропонував Україні поступитися Росії територіями, а в обмін на це отримати "зелене світло" на вступ до Альянсу.

Пізніше автор скандальної заяви вибачився та наголосив, що його слова були помилкою.

Врешті-решт генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що лише Україна буде вирішувати, коли їй сідати за стіл переговорів з Росією.

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