Російський режим буде витрачати величезні ресурси на відновлення іміджу Путіна.

Червневий заколот ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина вдарив по іміджу президента Росії Володимира Путіна, і зараз він щосили намагається його відновити. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Як він зазначив в ефірі "24 каналу", зараз в Росії триває своєрідна "спецоперація" з відновлення іміджу диктатора. Пригожинський марш на Москву похитнув уявлення про те, що існує "монолітний контроль всесильного Путіна". Але реакція регіональних еліт та очільників відомств на спробу заколоту свідчить про протилежне.

Представник розвідки також зауважив, що наслідків для "вагнерівців" так і не було, що доволі цікаво. Найманці Пригожина збили російську авіацію, подолали шлях до Московської області та не зустріли майже жодного супротиву. При цьому всі кримінальні справи проти них все одно закрили.

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"Звісно, умовному Путіну доведеться багато працювати, щоб вдавати, ніби все гаразд. Але усі розуміють, що не гаразд. Скільки б він "не танцював з бубном" і не їздив уявно по регіонах… А це не він їздить. Того, що було, вже не повернути. Імідж "всесильного" Путіна зруйнований", – пояснив Юсов, зауваживши, що зараз російський режим вкидатиме величезні ресурси на відновлення іміджу диктатора.

Відголоски заколоту: що відбувається в Росії

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що Путін опинився у незручному становищі через заколот Євгена Пригожина. Зазначається, що рішення Путіна не знищувати "Вагнер" ускладнює для нього та політичної еліти РФ знання про те, як взаємодіяти з бойовиками.

Тим часом в Росії звільняють топ-розвідників через заколот Пригожина. Прогнозується відставка заступника начальника Головного розвідувального управління генерал-лейтенанта Алексєєва. Кадрові чистки торкнуться і його підлеглих.

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