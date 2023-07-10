На черзі звільнення заступника начальника головного розвідувального відомства РФ.

В РФ звільняють топ-розвідників через заколот ПВК "Вагнер" проти Міністерства оборони.

Як повідомляє "ВЧК-ОГПУ", очікується відставка заступника начальника Головного розвідувального управління (ГРУ) генерал-лейтенанта Алексєєва. Крім того, кадрові чистки проведуть і серед його підлеглих.

Крім того, у відставку відправили начальника 15-го Управління ГРУ генерал-майора Дмитра Пронягіна, який особисто відповідав за організацію постачання ПВК "Вагнер" озброєнням та технікою через 78-й розвідцентр.

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"Спроба звільнення Алексєєва є чищенням Шойгу апарату військового відомства від непідконтрольних генералів, які становлять потенційну небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Заколот "Вагнера" - що відомо

23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відправив своїх бійців до Москви з "маршем справедливості", щоб відсторонити від посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

За добу найманці захопили Ростов, пройшли декілька областей Росії та збили шість гелікоптерів армії РФ та один літак.

Однак Пригожин передумав і пішов на угоду. Він розвернув колону після переговорів з Олександром Лукашенком. Згідно з домовленостями, "вагнерівці" повертаються у польові табори, з ватажка "Вагнера" знімають обвинувачення, а сам він їде до Білорусі.

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