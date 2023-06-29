Також ватажка найманців поставили перед фактом, що, в разі непідписання контрактів з російським міноборони, грошей він теж не отримає.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не виконував вимогу про укладення контрактів між своїми найманцями і міноборони РФ.

Про це заявив глава комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов. Він додав, що ще до збройного заколоту Пригожину повідомили, що його ПВК більше не братиме участі у війні проти України.

Також ватажка найманців поставили перед фактом, що, в разі непідписання контрактів з російським міноборони йому не будуть виділяти гроші, додав Картаполов.

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"А для Пригожина гроші - це фактор важливий, може, і вирішальний. Ну ось і склалося - грошей більше не виділять, це перше, непомірні і дурні амбіції - друге, надмірно збуджений стан - це третє", - заявив Картаполов.

Збройний заколот в Росії

23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин затіяв збройний переворот. Він зі своїми найманцями йшов на Москву міняти керівництво міноборони РФ. Однак потім йому подзвонив Олександр Лукашенко і сказав закінчувати заколот.

У свою чергу в Кремлі пообіцяли Пригожину не карати його за цей непослух.

Після невдалого заколоту ватажок найманців відправився під крило Лукашенка в Білорусь. 27 червня той заявив, що Пригожин вже в Білорусі, а його найманці діляться досвідом з білоруськими військовими.

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