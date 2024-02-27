Європейська комісія може представити нову оборонну стратегію протягом найближчих тижнів.

Євросоюз планує до 2035 року здійснювати близько половини оборонних закупівель всередині блоку, змінивши тенденцію купівлі більшої частини військової техніки у третіх країн. Про це повідомляє Bloomberg.

"Геополітичні події вказують на нагальну потребу для Європи взяти на себе більш значну відповідальність за власну безпеку та бути готовою ефективно протистояти повному спектру загроз, з якими вона стикається", – йдеться в документі, на який посилається видання.

Єврокомісія має намір представити нову стратегію найближчими тижнями. До цього моменту в неї ще можуть внести деякі зміни.

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Пропозиції в нової стратегії включають до себе:

• Мінімально допустимий рівень для спільних закупівель оборонного обладнання та зміну тенденцій щодо закупівлі військових систем у постачальників, які не входять до складу ЄС;

• Механізми, які гарантують, що критично важливі постачання можуть бути негайно збільшені у разі дефіциту чи кризи, а також оперативне виявлення критичних залежностей від третіх країн;

• Розширення доступу промисловості до програм фінансування ЄС та встановлення нових партнерств у галузі оборони та безпеки;

• Список флагманських проектів, на яких слід зосередити зусилля та ресурси.

Для координації зусиль пропонують створити орган під назвою "Рада з питань оборонно-промислової готовності". Він буде контролювати критично важливі продукти та ланцюжки постачань.

Європу турбує війна

Через російсько-українську війну європейські політики все частіше говорять про необхідність об’єднання військових зусиль країн-членів Євросоюзу.

У лютому президент Європарламенту Роберта Метсола заявила, що європейці мають бути готовими протистояти загрозам без підтримки свого партнера в обличчі США. При цьому на її думку новий оборонний союз повинен не конкурувати з НАТО, а доповнювати Північноатлантичний альянс.

Ще раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Євросоюз для підтримки миру повинен створити спільну армію.

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