Країни Європи вже не готові покладатися на захист в межах НАТО.

Європейський союз повинен створити власну спільну армію для запобігання війнам і підтримці миру. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю газеті La Stampa.

За його словами, першою справжньою реформою, яку має реалізувати Європейський союз, є посилення загальноєвропейської оборони.

"Якщо ми хочемо бути носіями миру у світі, нам потрібна європейська армія. І це є фундаментальною передумовою для ефективної європейської зовнішньої політики. У світі з такими потужними гравцями, як США, Китай, Індія, Росія, з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, громадяни Італії, Німеччини, Франції чи Словенії можуть бути захищені лише тим, що вже існує, і це має назву Європейський Союз. Тому оборона і спільна армія мають стати конкретним фактом", – заявив Таяні.

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На думку італійського дипломата, це питання більше не можна відкладати.

"Якщо ми залишимося розділеними, ми завжди будемо беззахисними горобцями у світі, де літають орли", – вважає він.

Однак на пряме запитання, чи має ЄС вступити у війну, голова МЗС Італії відповів "ні".

Проблеми з обороною Європи

Як писав УНІАН, країни Європи на прикладі України усвідомили, що їхні армії не готові до воєн такого масштабу та інтенсивності. Приміром аналітики підрахували, що Європі знадобиться 14 років спільних зусиль, аби виготовити річний запас снарядів для України.

Також експерти зауважують, що країни НАТО, на відміну від Росії, не робили величезних додаткових запасів зброї, покладаючись на технологічну перевагу невеликих модернізованих армій. Однак вже зараз зрозуміло, що це була помилкова стратегія.

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