За словами Лукашенка, багато хто думає, що в разі поразки РФ в Україні ОДКБ припинить існування.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у засобах масової інформації розповсюджується думка про те, що в разі програшу Росії на війні в Україні ОДКБ припинить існувати.

Як повідомляє білоруське агентстсво "Бєлта", таку заяву він зробив під час пленарного засідання Ради колективної безпеки ОДКБ у Вірменії, на якому Білорусь прийняла головування в організації.

"Знаєте, останнім часом у засобах масової інформації (шириться думка, що – ред.) – життя, доля ОДКБ залежать від "операції" Російської Федерації в Україні (війни РФ проти України – ред.). Якщо Росія переможе – ОДКБ житиме, якщо, не дай боже, не переможе – ОДКБ існувати не буде. І в наших країнах теж багато гарячих голів почали обговорювати цю проблему. Відчуваю, що ми дійшли єдиної думки, що якщо, не дай боже, завалиться Росія, то під цими уламками наше місце", – зазначив Лукашенко.

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За його словами, таких розмов не повинно бути. Він наголосив, що "ОДКБ існуватиме, і ніхто ніде не завалиться".

Що відбувається в ОДКБ

23 листопада 2022 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати проект декларації Ради колективної безпеки ОДКБ і проект про спільні заходи з надання допомоги Вірменії. За його словами, наданий до підписання проект декларації СКБ ОДКБ "недостатньо доопрацьований".

У жовтні влада Киргизстану ухвалила рішення скасувати навчання ОДКБ на своїй території. Причина такого рішення не називалася.

Крім того, після оголошення мобілізації у Росії Володимир Путін почав активніше втрачати союзників. Зокрема, три країни, які входять чи входили до Організації Договору про колективну безпеку, виступили проти участі своїх громадян у війні в Україні.

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