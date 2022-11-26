Відомо, що більшість українців вимушені переживати постійні відключення світла через російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

На знак солідарність з Україною, в якій триває повномасштабна війна з Росією, засідання сесії Парламентської сесії ОБСЄ, в якій головує Польща, розпочали у темряві.

На початку засідання у Варшаві в залі погасло світло, передає 24 канал.

Відомо, що більшість українців вимушені переживати постійні відключення світла через російські удари по енергетичній інфраструктурі України. Тому світова спільнота вирішила підтримати нашу країну й на деякий час делегати ОБСЄ також опинилися у темряві.

Відео дня

Росія в ОБСЄ: що відомо

24-26 листопада в Польщі триває осіння сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ. Через 9 місяців кривавої повномасштабної війни Росія залишається одним із членів ПА.

Утім російська делегація не має змоги брати участь в сесії, оскільки, як 16 листопада повідомили в МЗС Польщі, росіяни не отримали візи.

Крім цього, відомо, що очільникові МЗС Росії Сергію Лаврову заборонили в'їзд до Польщі, через що він не потрапляє на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня.

Як писав УНІАН, напередодні Постійний комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ не зміг змінити свої правила, щоб вигнати делегацію Росії. Тому постійна делегація Верховної Ради України в ОБСЄ бойкотуватиме роботу організації через небажання організації вигнати представників РФ.

Російські удари по енергетиці України

З початку жовтня Росія не припиняє завдавати ударів по енергосистемі України, так, 23 листопада РФ здійснила чергову масовану атаку об’єктах критичної інфраструктури в кількох областях України. Разом з тим, ППО знищило 51 з близько 70 крилатих ракет. У багатьох регіонах України сталися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, станом на вечір 25 листопада відключення тривали у більшості областей та у Києві, йдеться про понад 6 млн абонентів. Але найбільше проблем наразі в столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

В "Укренерго" планують вийти на графіки планових відключень світла вже цими вихідними. Проте, сьогодні, 26 листопада, визначено ліміти, які дозволяють зробити відключення електроенергії менш тривалими.

Вас також можуть зацікавити новини: