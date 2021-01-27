Олексія Навального затримали 18 січня. Під вартою він пробуде до 15 лютого.

Міністерство закордонних справ РФ у хамовитій формі відповіло на вимогу членів «Великої сімки» відпустити з-під варти опозиціонера Олексія Навального.

Гнівна заява розміщена на сайті МЗС РФ.

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Москва назвала «бездоказовими» звинувачення у порушенні міжнародно-правових обов’язків. У Лаврова розцінюють вимогу G7 «як грубе втручання у внутрішні справи та як відверто недружній крок».

«Видима еволюція колись шанованого об’єднання, чиї рішення впливали на хід дискусії у питаннях світової економіки й політики, не може не викликати співчуття. Сьогодні ми бачимо, як «сімка», котра втратила колишній авторитет у міжнародних справах, приміряла роль арбітра у сфері дотримання норм демократії й прав людини, не маючи жодних підстав», – йдеться у заяві росіян.

Москва закликала G7 «відмовитися від пересмикування фактів й інших методів ведення інформаційної війни, звертати більше уваги вирішенню проблем своїх громадян».

«Наполегливо рекомендуємо кожній з держав «Групи семи» та ЄС ретельно прораховувати можливі наслідки участі у подібних антиросійських демаршах для подальшого розвитку двосторонніх взаємин з нашою країною», – заявили у МЗС РФ.

Протести в Росії через арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

23 січня в РФ проходили акції на підтримку Навального. Силовики затримали понад 2500 осіб по всій Росії.

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Автор: УНІАН