Він заявив, що Телеграм-канал, який повідомив, що в Махачкалу нібито прибудуть "біженці з Ізраїлю", адмініструється з України "зрадниками і бандерівцями".

Глава російської республіки Дагестан Сергій Меліков заявив, що до організації антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали нібито причетна Україна.

Як повідомляє DW, він заявив, що "вороги намагаються дестабілізувати ситуацію в Дагестані та створити протестний фон, зокрема з використанням заборонених прийомів, пов'язаних із роздуванням міжнаціональної ворожнечі та міжконфесійних проблем".

Меліков стверджує, що отримав "достовірну, відкриту" інформацію про те, що Telegram-канал, який повідомив, що в Махачкалу прибудуть "біженці з Ізраїлю", адмініструється "з території України зрадниками, бандерівцями".

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Цей канал запустив колишній депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов, утім він стверджує, що вже більше року не має до нього стосунку. Автори каналу також кажуть, що не пов'язані з політиком.

Антисемітські протести в Махачкалі

У Махачкалі через місцеві чати розповсюдили інформацію про те, що в аеропорту нібито має приземлитися літак із біженцями з ізраїльського Тель-Авіва. Через це місцеві мешканці влаштували "мітинг" та прорвалися на територію аеропорту, а згодом й на злітну смугу. За даними російського міністерства внутрішніх справ, постраждали близько 20 осіб, 60 людей заарештували. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею про масові заворушення.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ці події, наголосив, що це не поодинокий випадок, а поширена в Росії культура ненависті до інших націй.

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