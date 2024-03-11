За словами речника Європейської комісії Петера Стано, питання про те, чи настане мир, зараз перебуває в руках однієї людини

Європейський союз підтримує мирні переговори України з Російською Федерацією лише на умовах Києва. Про у понеділок, 11 березня, заявив на брифінгу речник Європейської комісії Петер Стано.

За його словами, питання про те, чи настане мир, нині перебуває в руках однієї людини – президента РФ Владіміра Путіна, який щоденно продовжує вести війну.

"Ми хочемо справедливого миру. Миру, який бере до уваги жертву війни, а це Україна", - підкреслив Стано.

Заява Папи Римського про "білий прапор" для України

У суботу, 9 березня, Папа Римський Франциск заявив, що Україні час "викинути білий прапор" і почати переговори з РФ. Як сказав понтифік, "сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти "білий прапор" і вести переговори".

За словами Франциска, переговори мають відбуватися за участі міжнародних посередників.

Згодом посол України при Святому Престолі Андрій Юраш повідомив, що заяви Франциска є його особистою лінією, а не позицією Ватикану.

Водночас Україна і більшість світових лідерів засудили заяву понтифіка. З відповідними заявами виступили генсек НАТО Єнс Столтенберг, МЗС Польщі та депутати Бундестагу.

При цьому у Кремлі, даючи оцінку заяві Папи Римського, зазначили, що заклик понтифіка до переговорів щодо України є "цілком зрозумілим".

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