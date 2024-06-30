Близькість Росії та Північної Кореї також залишає китайського лідера Сі Цзіньпіна в досить дивному положенні.

Поглиблення партнерства між президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином викликає хвилі ефектів у всьому світі, від Індо-Тихоокеанського регіону до України. Про це йдеться у матеріалі Business Insider.

Зазначається, що хоча зростаюче партнерство між РФ і КНДР може посилити напруженість і створити проблеми для США та їхніх союзників, це також не дуже добре для Китаю.

Видання нагадує, що минулого тижня Путін відвідав Північну Корею вперше за 24 роки. Під час блискучої та резонансної поїздки до Пхеньяну країни підписали угоду, в якій заявили, що допомагатимуть одне одному, якщо на когось нападуть.

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"Договір став помітним поворотним моментом, ознаменувавши найтісніші відносини Росії та Північної Кореї з часів холодної війни та залишивши двері відкритими для майбутньої співпраці. Ніщо з цього не йде на користь США — партнерство розпалює війну Путіна, дає Північній Кореї можливість обійти глобальні санкції та, серед інших викликів, посилює напругу на Корейському півострові. Це також зближує ворогів США в те, що експерти назвали "віссю потрясінь", що створює прямий виклик світовому порядку під керівництвом США", - йдеться у статті.

При цьому автори зазначають, що президент США Джо Байден не єдиний, хто має справу з проблемами цього нового партнерства. Так, близькість Росії та Північної Кореї також залишає китайського лідера Сі Цзіньпіна в досить дивному положенні.

"Ці відносини так само погані для Китаю, як і для Сполучених Штатів", — сказав Віктор Ча, старший віце-президент з питань Азії та Кореї в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

ЗМІ вказує, що Пекін протягом тривалого часу користувався сильним впливом на Північну Корею і доклав чимало зусиль, щоб підтримувати відносини з Пхеньяном, незважаючи на те, що Північна Корея засудила міжнародне випробування ядерної зброї та санкції Ради Безпеки ООН. При цьому у моменти, коли здається, що інші країни можуть конкурувати за інтереси Північної Кореї — як-от саміти між Кімом Чен Ином і Дональдом Трампом або між Кімом Чен Чен і Путіним — Китай намагається обережно змінити позицію, щоб зберегти свою роль найближчого союзника Північної Кореї.

"Але цього року зовсім нова гра. На початку 2024 року Ча та інші спрогнозували, що через попередній саміт Путіна та Кіма у вересні 2023 року та угоду про постачання Росії боєприпасів Північна Корея опиниться "симпатичною", оскільки Росія та Китай залицялися до неї, а США залишалися проігнорованими. Тепер, коли Китай залишився осторонь зароджуваних відносин між Путіним і Кім Чен Ином, у нього насправді немає хороших варіантів на столі", - пише видання.

На думку Ча, Китай міг би приєднатися до Сполучених Штатів у засудженні цього, чого він ніколи не зробить, навіть якщо ці відносини зовсім не в інтересах Пекіну.

"Вони могли б публічно критикувати Північну Корею, і вони ніколи цього не зроблять. Або вони могли б припинити промислову підтримку Росії, щоб спробувати перешкодити росіянам працювати з північнокорейцями, і вони також ніколи цього не зроблять", – додав експерт.

У свою чергу заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл зазначив, що Китай дещо стурбований тим, що відбувається між Росією та Північною Кореєю.

"Вони вказали на це в деяких наших бесідах, і ми бачимо певну напругу, пов’язану з цими речами. Китай, ймовірно, стурбований тим, що Північну Корею якимось чином заохочуватимуть до провокаційних кроків, які можуть призвести до кризи в Північно-Східній Азії", - сказав Кемпбелл.

Відносини Росії з КНДР - останні новини

19 червня російський диктатор Володимир Путін відвідав Північну Корею. Там Росія і КНДР підписали угоду про партнерство між країнами, яка, зокрема, передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників.

Крім того, як заявив Путін, Росія "не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР".

Згодом експерт з міжнародних відносин Семюел Рамані повідомив, що Північна Корея направить інженерний підрозділ до окупованого Донецька. При цьому, за його словами, це не означає, що Північна Корея найближчим часом надішле свої війська на допомогу Москві.

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