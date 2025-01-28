Він зазначив, що такої ініціативи не існує.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що наразі про можливість передачі Україні захопленої в Лівані російської зброї мова не йде. В інтерв'ю "Радіо Свобода" він зазначив, що Ізраїль підтримує Україну та засуджує російську агресію. Однак про військову підтримку України не йдеться.

"Головне міркування – це небажання порушувати наші контакти з Росією, небажання піддавати нашу безпеку загрозі, тому що ми розуміємо, що це може призвести до дуже серйозних наслідків для безпеки Ізраїлю", - пояснив посол.

Він нагадав, що Ізраїль передав Україні компоненти системи раннього оповіщення, які повинні були бути інтегровані в загальну систему оповіщення громадян України. Однак чи було це зроблено - питання до української влади.

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Коментуючи інформацію про те, що нібито Ізраїль погодився передати Україні захоплену в Лівані російську зброю, він зазначив, що такої ініціативи не існує, це "зіпсований телефон".

"Шаррен Хаскель, коли була ще депутатом Кнесету, депутатом парламенту, а не заступником міністра закордонних справ, виступила з приватною законодавчою ініціативою, за якою Ізраїль би передав захоплену зброю російського виробництва Україні. Ця ініціатива не просунулася в Кнесеті. Відтоді вона стала заступником міністра закордонних справ і вже не може як член уряду подавати приватні законодавчі ініціативи, тому на цьому, я думаю, що можна поставити крапку", - пояснив він.

посол додав, що те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії і Міністерства оборони. І наразі жодного такого рішення Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало.

Зброя для України від Ізраїлю - що відомо

Близько 60% зброї, яку Ізраїль захопив у "Хезболли" в Лівані у 2024 році, було виготовлено в СРСР або Росії. Серед захопленого озброєння - снайперські гвинтівки та сучасні протитанкові ракети "Корнет", які були надані "Хезболлі" Сирією, союзником Росії в часи режиму Башара Асада.

Видання The Telegraph писало, що Ізраїль розглядає можливість передачі захопленої в Лівані радянської та російської зброї Україні і вже є ознаки, що процес постачання розпочався.

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