Президент закликав не грати на власний імідж за рахунок єдності.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана російському диктатору Путіну.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН", - написав Зеленський в своєму Telegram-каналі

Він також закликав політиків не грати на власний імідж за рахунок єдності, а дбати про спільний успіх.

Відео дня

"Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України. Вдячний Президенту Трампу й багатьом лідерам Європи, із якими ми вже працюємо разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру", - додав Зеленський.

Віктор Орбан: останні новини

За даними російських ЗМІ, Орбан під час дзвінка з Путіним обговорив мирні перемовини між Києвом та Москвою. Натомість Путін у відповідь поскаржився на "деструктивну лінію київського режиму", який нібито виключає можливість мирного врегулювання.

Незадовго до цього Орбан провів зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Також на зустрічі були присутні майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волц та бізнесмен Ілон Маск.

Вас також можуть зацікавити новини: