Зокрема, треба об'єднати усі сили, аби зупинити РФ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати Китай і увесь Європейський Союз разом могли би виступити з посередницькою місією, аби змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Президент нагадав, що Україна запропонувала Формулу миру і є відкритою до будь-яких пропозицій інших країн.

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"Що стосується прем'єр-міністра Орбана - він був у Києві. Після цього полетів в Москву. Я не знав про те, що він летить у Москву. Це його незалежний вибір", - сказав Зеленський.

При цьому, президент повідомив, чи може прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан бути посередником.

"Немає посередництва між Росією і Україною. Можуть посередниками бути тільки серйозні сильні союзи. Увесь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво. Це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію. Або Росія і Путін залежать від цього. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, Сполучені Штати Америки – така країна. Я думаю Китай - така країна. Я думаю й Євросоюз - не якась одна країна в ЄС, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що тому й було запропоновано можливість, як тиснути на Росію і як зупинити Путіна.

"А для цього треба об'єднати всі сили. Він не поважає тих, хто слабкий. І навіть, якщо він зустрічається з тією чи іншою державою - це не значить, що він хоче закінчити війну. Він хоче продемонструвати якісь кроки. Але, за цією демонстрацією, завжди у нього йде кривава демонстрація, яку він і продемонстрував сьогодні зранку в Україні", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупаційні війська 8 липня завдали ракетного удару по Києву. Під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня "Охматдит". Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "росіяни цілеспрямовано били по дітях сьогодні".

Станом на 14:30 відомо про двох загиблих в лікарні "Охматдит". Обоє - дорослі. Зокрема, одна лікарка. Наразі інформації про загиблих неповнолітніх немає. Водночас, є ймовірність, що під завалами можуть бути діти.

Зеленський емоційно відреагував на заяви РФ про те, що в атаці на дитячу лікарню "Охматдит" нібито винна українська ППО, а не російські ракети.

"Який цинізм знову демонструють виродки з Кремля у тому, що "це працювала українська ППО". Що це "українська ППО", а не їхній розрахований удар. Я вдячний всім українцям, які викладають відео, де конкретно видно прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато українських людей сьогодні", - сказав Зеленський.

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