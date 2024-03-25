Він має сумніви, що після розстрілу в Москві російські добровольці масово йтимуть до армії.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін зауважує, що теракти - це традиційний для Росії спосіб "закручувати гайки своїм баранам".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що для того, аби "влаштувати теракти на своїй території, росіянам і ІДІЛ не потрібен - вони самі чудово справляються".

"Теракти - традиційний для РФ спосіб закручувати гайки своїм баранам. Думаю, їхнє керівництво розглядає це просто як один з інструментів "роботи" з населенням", - зауважив Жорін.

Він також висловив думку, що не варто боятись, що це якось суттєво вплине на хід подій. "Сумніваюсь, що після розстрілу в Москві російські добровольці масово будуть йти в армію. Та їм і не потрібно добровільно, рашка набере достатню кількість солдат у будь-якому випадку", - написав заступник командира.

Теракт в Росії

Як повідомляв УНІАН, увечері 22 березня у Підмосков'ї стався масштабний теракт. За даними російських засобів масової інформації, невідомі в камуфляжі відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту рок-гурту "Пікнік".

Російська влада почала шукати винних у теракті в Києві. Українська влада спростувала ці заяви Росії. Схожої думки й президент Франції Еммануель Макрон: він заявив, що подібні звинувачення в бік України є цинічними та контрпродуктивними.

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