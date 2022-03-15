У РФ адвокати не можуть знайти затриману за антивоєнний плакат журналістку

Співробітниця російського "Першого каналу" Марина Овсяннікова увірвалася в кадр у прямому ефірі програми "Время" з антивоєнним плакатом. За це її затримали. Поки невідомо де вона і що їй загрожує.

Офіційної інформації про затримання Овсянникова поки немає, проте за даними російських ЗМІ, Слідчий комітет РФ вже почав дослідчу перевірку, передає Бі-бі-сі.

Щодо Овсяннікової проводиться дослідча перевірка на наявність в її діях складу злочину за ст. 207.3 КК РФ ("публічне поширення завідомо неправдивої інформації про використання збройних сил Росії").

Це нова кримінальна стаття, екстрено прийнята після 24 лютого, коли почалося російське вторгнення в Україну. За "публічне поширення" інформації про військові дії "з використанням свого службового становища" передбачений штраф до 5 млн рублів або позбавлення волі на термін до 10 років.

Адміністративну справу проти Овсяннікової порушувати не стали - поліція відразу передала справу в СКР. За адміністративними статтями в березні було складено кілька сотень протоколів щодо людей, які виступали проти війни. Кримінальна справа їм загрожує у разі повторного притягнення до адміністративної відповідальності.

До ранку з Овсяннікової не було ніякого зв'язку. Місцезнаходження журналістики залишається як і раніше невідомим, повідомив телеграм-каналу "Можемо пояснити" адвокат Анрі Цискарішвілі. Адвокати думали, що вона знаходиться в ОВС "Останкіно" або у відділенні поліції на території самого телевізійного комплексу, але там адвокатам знайти її не вдалося. Таким чином, вона знаходиться в невідомому місці вже більше півдоби.

У Овсяннікової двоє дітей.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 14 березня Овсяннікова з'явилася в кадрі у прямому ефірі новинної програми "Время". Вона стала за спиною ведучої Катерини Андрєєвої з плакатом, що закликає "зупинити війну" і "не вірити пропаганді". Режисер не відразу переключився на інший сюжет, а телеведуча незворушно продовжила читати текст по суфлеру.

Пізніше стало відомо, що Овсяннікова перед тим, як вийти в ефір з антивоєнним плакатом, записала звернення. У ньому вона назвала те, що зараз відбувається в Україні, "злочином", а Росію "країною-агресором". Відповідальність за те, що відбувається вона поклала на президента Росії Володимира Путіна.

Крім того, вона повідомила, що останні роки працювала на "Першому каналі" і що їй "соромно за це", оскільки вона "дозволяла говорити брехню з екрану телевізора".

"Перший канал" заявив, що проводить службову перевірку. "У прямому ефірі програми "Время" дійсно трапився інцидент зі сторонньою в кадрі, ведеться службова перевірка", - йдеться в заяві прес-служби каналу.

Андрєєва пізніше виклала відео, в якому вона, очевидно, коментує подію і свою поведінку під час ефіру: "що б не сталося, стій як скеля".

Президент України Володимир Зеленський подякував Овсянніковій: "я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією і розповідає правду, реальні факти своїм друзям, своїм близьким і рідним. І особисто тій дівчині, яка увійшла в студію "Першого каналу" з плакатом проти війни".

З того моменту, як особа Овсяннікової стала відома, вона отримала величезну кількість коментарів з вдячністю на своїй сторінці в "Фейсбуці" українською, російською та англійською мовами.