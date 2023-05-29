Зазначається, що з 25 травня він нікуди з Мінська не вилітав.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наразі перебуває в Мінську, де проводить зустріч із главою центробанку Російської Федерації Ельвірою Набіулліною.

Про це повідомляють Telegram-канали "Пул первого" і "Беларускі Гаюн" на тлі чуток про госпіталізацію диктатора до Москви.

Як зазначається, Лукашенко прилетів до Мінська ще 25 травня о 20:20 і з того часу більше нікуди не літав.

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Як повідомляє "Пул первого", зустріч політика з Набіулліною проходить в Палаці Незалежності в Мінську. Серед головних тем зустрічі: резервні валюти, цифровий рубль, доцільність єдиної валюти, робота в умовах санкцій.

Хвороба Лукашенка

Як раніше повідомляв УНІАН, чутки про хворобливий стан Лукашенка ходять ще з початку травня. Так, вказувалось, що 9 травня політик прилетів до Москви на парад Перемоги, але через різке погіршення самопочуття довелось викликати бригаду медиків.

За даними ЗМІ, у Лукашенка стався збій в організмі, який спровокував хвороби ендокринної системи і серця. Його нібито лікують професора з Москви. Також зазначалось, що диктатор міг підхопити вірус, який вже нібито діагностували у його близьких. Як доказ цього нагадувалось, що перед цим політик сильно захрип.

Водночас деякі журналісти припускають, що у Лукашенка просто запалення хитрості - нібито від прикидається хворим, щоб Путін не зміг його втягнути у війну, яку програє в Україні.

28 травня білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що Лукашенко госпіталізували у критичному стані після зустрічі з Путіним.

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