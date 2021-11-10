Зараз на білорусько-польському кордоні стоять війська обох країн.

Конфлікт між ЄС і Білоруссю продовжується. США та Європа відкрито звинуватили Лукашенка у сприянні міграції через кордон Білорусі.

Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів".

Також західні політики вважають, що режим у Білорусі підриває мир та безпеку у Європі.

Читайте такожПрем’єр Польщі звинуватив Путіна в організації міграційної кризи на кордоні"Модель, за якою режим Лукашенка проводить свої дії, змушує людей вірити, що вони можуть приїхати у Білорусь у надалі продовжити шлях до ЄС. Це частина нелюдського і навіть гангстерського підходу режиму Лукашенка. Він бреше людям", – каже речник Єврокомісії Петер Стано.

На звинувачення Лукашенко відповів у звичній манері, пригрозивши Європі Росією.

"Якщо ми оступимося, то це одразу ж втягне до цього водовороту Росію, а це величезна ядерна держава", - заявив Лукашенко.

У Варшаві наразі думають, чи варто залучати Альянс, ситуація загострюється. Зараз на білорусько-польському кордоні стоять війська обох країн.

"Польща стягнула туди 12 тисяч військових, те саме зробили білоруські прикордонники, щоб забезпечити правопорядок", - говорить Ілія Куса, аналітик Українського інституту майбутнього.

"Олександр Лукашенко, знаючи про цю проблему для Європи, нею скористався, організувавши для охочих переліт до Білорусі з близькосхідних країн й далі вже їх координував у бік кордону з Польщею та Литвою", - додав Куса.

"Біженці стали заручниками ситуації й здаватися не збираються, вони мають намір стояти доти, доки їм не відкриють кордон", - підсумували журналісти "Секретних матеріалів".

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС.

Польський парламент проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Зміни в законі передбачають, що затримані на місці мігранти, які незаконно перетинають кордон, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в'їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яка має бути обладнана датчиками руху.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

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Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів із території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Уряд у Варшаві звинувачує Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Лукашенко оголосив наприкінці травня, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - так офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій Заходу проти Білорусі.

Автор: Ольга Робейко