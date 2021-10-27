Чисельність збройних сил збільшиться з нинішніх 110 тисяч солдатів до 250 тисяч професійних військових і 50 тисяч бійців територіальної оборони.

Польща планує значно посилити збройні сили країни, збільшивши чисельність армії більш ніж удвічі.

Як повідомляє DW, віце-прем'єр-міністр Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський у вівторок, 26 жовтня, анонсував законопроект про "захист вітчизни", який, за його словами, буде спрямовано на "радикальне" посилення збройних сил країни.

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Одна з головних особливостей законопроекту - збільшення чисельності збройних сил з нинішніх 110 тисяч солдатів до 250 тисяч професійних військових і 50 тисяч бійців територіальної оборони. При цьому вдаватися до відновлення обов'язкової строкової служби Польща не планує.

Качинський також анонсував закупівлю американської військової техніки, але при цьому не відмовився від зброї європейського виробництва.

Такі кардинальні зміни в оборонній доктрині віце-прем'єр аргументував погіршенням ситуації у світі.

Як приклад Качинський навів "імперські амбіції Росії" та "гібридну війну", яку Білорусь веде проти Польщі та інших країн ЄС з використанням біженців.

"Якщо ми хочемо уникнути найгіршого, тобто війни, ми маємо діяти за старим правилом: "Хочеш миру, готуйся до війни", - зазначив Качинський.

Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі

Нагадаємо, раніше польський парламент проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Зміни в законі передбачають, що затримані на місці мігранти, які незаконно перетинають кордон, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в'їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років.

Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яка має бути обладнана датчиками руху.

В останні тижні Варшава розмістила на кордоні тисячі солдатів, звела паркан з колючого дроту і ввела надзвичайний стан, що забороняє журналістам і гуманітарним організаціям доступ до всієї лінії 400-кілометрового кордону.

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З серпня тисячі мігрантів - в основному з країн Близького Сходу та Африки - намагаються перетнути польський кордон з боку Білорусі.

Як вважають в ЄС, надаючи біженцям можливість переходити кордон, Білоруський правитель Олександр Лукашенко мстить за санкції Євросоюзу. Є підозри, що білоруська влада навмисно забезпечує умови для ввезення нелегальних мігрантів в країну і незаконно переправляє їх до кордонів Євросоюзу.

Крім Польщі, на збільшення кількості мігрантів на кордонах з Білоруссю скаржаться Литва і Латвія.

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Автор: Катерина Гірник