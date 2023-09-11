Близько 40 мільярдів доларів застрягли в індійських банках, і вивести їх звідти ніяк не можна.

Росія фактично втратила близько 40 мільярдів доларів, які вона заробила на продажі нафти в Індію за останні місяці. Вивести ці гроші з індійської фінансової системи виявилося просто неможливим, пише Newsweek.

Видання зазначає, що катастрофа з "нафторупіями" стала потужним ударом по спробам президента РФ Володимира Путіна обійтися без долара США у зовнішній торгівлі.

Такі товари, як нафта, золото та пшениця, зазвичай, продаються по всьому світу в доларах США. Однак через санкції Заходу фінансова система Росії була фактично ізольована від решти світу забороною на використання долара в офіційних міжнародних транзакціях.

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Кремль намагався обійти це обмеження, продаючи нафту до Китаю та Індії за їхню місцеву валюту – юані та рупії відповідно. Побічною метою цього була спроба підірвати роль долара США як основної світової валюти.

Однак згодом з’ясувалося, що забрати зароблене із собою росіянам не вдається. Особливо, що стосується індійської рупії, обіг якої жорстко контролюється урядом задля підтримки внутрішньої фінансової стабільності в Індії. Вивести за кордон мільярди зароблених рупій росіянам просто не дозволяють, а витратити їх в Індії на потрібні Росії товари неможливо – їх немає в такій кількості.

За даними Reuters, внаслідок цих обмежень на банківських рахунках в Індії ймовірно застрягло "російських" рупій в еквіваленті близько 39 мільярдів доларів. Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що Москва вже втратила надію вивести ці гроші і буде їх інвестувати в саму ж Індію.

"У нинішній ситуації накопичилося дуже багато мільярдів рупій, які поки не знаходять свого застосування, і наші індійські друзі запевнили, що запропонують перспективні галузі, куди їх можна інвестувати", — сказав Лавров напередодні агентству ТАСС.

Минулого місяця колишній міністр фінансів Росії Михайло Задорнов, припустив, що неповернення цих доходів від експорту до Індії є "прямою причиною знецінення курсу [рубля] цього літа".

"Росія поставила в Індію нафти і нафтопродуктів на 30 мільярдів доларів у першому півріччі, а наш імпорт з Індії оцінюється приблизно в 6-7 мільярдів на рік. Нам нема чого купувати в Індії, але ми не можемо повернути ці рупії, тому що рупія є неконвертованою валютою", – заявив він.

Відносини Росії та Індії – останні новини

Як писав УНІАН, у липні морські перевезення сирої нафти з Росії впали до найнижчого рівня від початку січня. Ринок, який споживав на день близько 1,5 млн барелів нафти, був майже повністю втрачений для РФ. Чи пов’язано це із неможливістю для росіян отримати прибутки від цих поставок, не зрозуміло.

Також ми розповідали, що Індія має намір поступово скоротити свою залежність від російської зброї, але цей процес займе кілька десятиліть. Індія є найбільшим імпортером зброї в світі, але зараз майже всі її збройові контракти включають пункти про спільне виробництво або передачу технологій.

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