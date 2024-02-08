Британці відмінили тарифи на всю свою торгівлю з Україною після початку повномасштабної війни.

Влада Великої Британії в четвер, 8 лютого, заявила, що безмитну торгівлю з Україною буде продовжено до 2029 року. Про це повідомляє Reuters.

"Ця угода надає дуже необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям – критично важливу для її відновлення", – заявив молодший міністр торгівлі Великої Британії Грег Гендс.

Він додав, що Британія буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

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Безмитну торгівлю продовжать майже на всі товари на п’ять років. Винятками стануть яйця і птиця: в даному випадку термін дії продовжать лише на два.

Нагадаємо, Британія надала Україні вигідні умови торгівлі після початку повномасштабної агресії. Окрім цього Лондон ввів заборону експорту в Росію товарів і технологій, які можна використовувати у війні.

Торгівля між країнами

Ще до початку війни між Україною та Британією відбувалося широке торговельно-економічне співробітництво: тільки за 2021 рік товарообіг між країнами склав 2,2 млрд. доларів. Загалом більш ніж 300 українських виробників експортували свої товари до Туманного Альбіону.

Україна традиційно експортує до Великобританії борошно, зерно, молочну продукцію, м'ясо птиці, напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, та цукор.

У структурі імпорту товарів з Великобританії до України переважають, зокрема, засоби наземного транспорту, а також вироби хімічної та фармацевтичної промисловості.

Україна та Британія разом

Велика Британія є одним з головних союзників України не тільки в сфері економіки. Підтвердженням цього стало підписання у січні угоди про співробітництво у сфері безпеки.

Воно передбачає, що у випадку російської атаки у майбутньому, британці наддадуть необхідну допомогу у швидкі терміни. Це стосується у тому числі найбільш передової зброї, яка є у розпорядженні Лондона. Угода розрахована на 10 років.

Також британці лобіюють інтереси України серед представників Республіканської партії США, переконуючи їх стати на бік Києва. Такі зусилля експерти пов’язують з тим, що сама Великобританія відчуває небезпеку через агресивні дії Росії.

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