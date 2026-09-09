Росії сподобався підхід США до мирних переговорів: Лавров назвав причину

У Вашингтоні нібито підтримують врахування "реалій на землі", про які постійно говорять у Москві.

Росія позитивно сприйняла підхід США до мирних переговорів, оскільки Вашингтон нібито "враховує реалії на землі". Про це заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ.

Лавров заявив, що це нібито повʼязано з позицією жителів окупованих українських територій, а також з псевдореферендумами, які там провели окупанти.

"Це, звичайно, викликає у нас і позитивний відгук, і викликає готовність продовжувати з ними розмови", – заявив Лавров, додавши, що США нібито визнають ці "базові речі" і намагаються знайти рішення.

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Лавров не розкрив, про що саме домовлялися сторони під час візиту спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до РФ.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Віткофф та Кушнер цими вихідними відвідали Москву та Київ, де провели переговори щодо завершення війни. Всі три сторони поки що не розкривають результатів домовленостей. Водночас усі вони допускають відновлення тристоронніх зустрічей. Про це зокрема повідомляв президент Володимир Зеленський. Також він повідомляв про свої плани провести зустріч із американським колегою Дональдом Трампом вже у вересні.

У Москві також не виключили повернення формату тристоронніх зустрічей. Але там вважають, що поки рано говорити про час та місце проведення таких переговорів.

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